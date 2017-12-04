Суд признал банкротом одного из крупнейших ретейлеров обуви в России

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Арбитражный суд Москвы 29 ноября признал несостоятельным основателя и владельца обувного ритейлера Carlo Pazolini бизнесмена Илью Резника.

Суд ввел в отношении должника процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев, сообщает Интерфакс .

Претензии к Резнику выдвинули несколько кредиторов (Альфа-банк, Сбербанк и др.), в реестре требований – свыше 100 млн долларов.

По итогам 2015 года Carlo Pazolini с выручкой в 7,3 млрд рублей заняла восьмое место по обороту на российском рынке обуви, а среди российских компаний - четвертое после "Центробуви", Kari и Zenden, согласно Euromonitor International.

В настоящее время, по данным сайта Carlo Pazolini, у ритейлера насчитывается более 130 магазинов в России, также есть магазины в Италии, Греции, Чехии, Молдавии, на Украине, в Азербайджане и Китае. "Все данные сайта актуальные, компания работает и развивается", - отметил И.Резник.

Бренд Carlo Pazolini зарегистрирован в Италии в 1990 году. Компания с головным офисом в Москве занимается производством и продажей обуви и аксессуаров под собственными торговыми марками Carlo Pazolini, Carlo Pazolini Couture и Adami.