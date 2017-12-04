Участие Беларуси в саммите "Восточного партнерства" не прошло мимо создателей ток-шоу "Место встречи", которое выходит в эфире российского телеканала НТВ, где участники, не стесняясь в выражениях, высказывали свое отношение к Евросоюзу и представителям Армении и Беларуси на саммите "Восточное партнерство".

В ответ газета "СБ Беларусь сегодня" опубликовала карикатуру на ведущих этой программы. Какова атмосфера на съемках российских ток-шоу и что можно посоветовать белорусам, которые участвуют в этих съемках, — свое мнение высказал частый гость российских телеканалов, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.

"Участвовать в программах на российских телеканалах обязательно надо, чтобы звучала белорусская позиция, а не только мнение определенных политических сил России. Второй момент: каждый политик, выезжающий в Российскую Федерацию, должен забывать свои политические взгляды, как только пересекает границу, и выступать только с государственной позиции. Критиковать наших чиновников и правительство мы будем здесь, внутри страны, а там мы должны защищать своих людей, белорусов. Кстати, что касается программы "Место встречи" на НТВ: никто из ведущих и экспертов не сказал о том, что на «Восточном партнерстве» Беларусь сделала все, чтобы антироссийская резолюция не прошла", — отметил Гайдукевич.

Комментарий заместителя председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олега Гайдукевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.