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Гайдукевич: Беларусь защищала Россию на "Восточном партнерстве"

05.12.2017 17:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Участие Беларуси в саммите "Восточного партнерства" не прошло мимо создателей ток-шоу "Место встречи", которое выходит в эфире российского телеканала НТВ, где участники, не стесняясь в выражениях, высказывали свое отношение к Евросоюзу и представителям Армении и Беларуси на саммите "Восточное партнерство".

Гайдукевич: Беларусь защищала Россию на "Восточном партнерстве"
© AFP/ SEBASTIEN BOZON
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В ответ газета "СБ Беларусь сегодня" опубликовала карикатуру на ведущих этой программы. Какова атмосфера на съемках российских ток-шоу и что можно посоветовать белорусам, которые участвуют в этих съемках, — свое мнение высказал частый гость российских телеканалов, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.

"Участвовать в программах на российских телеканалах обязательно надо, чтобы звучала белорусская позиция, а не только мнение определенных политических сил России. Второй момент: каждый политик, выезжающий в Российскую Федерацию, должен забывать свои политические взгляды, как только пересекает границу, и выступать только с государственной позиции. Критиковать наших чиновников и правительство мы будем здесь, внутри страны, а там мы должны защищать своих людей, белорусов. Кстати, что касается программы "Место встречи" на НТВ: никто из ведущих и экспертов не сказал о том, что на «Восточном партнерстве» Беларусь сделала все, чтобы антироссийская резолюция не прошла", — отметил Гайдукевич.

Комментарий заместителя председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олега Гайдукевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Первый заместитель председателя ЛДПБ Олег Гайдукевич рассказал радио Sputnik Беларусь об участии в съемках ток-шоу на российских телеканалах.

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