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В Китае стартовал выпуск электромобилей на базе Saab 9-3
В Китае прошла торжественная церемония открытия нового завода шведско-
Еще прошлым летом NEVS
Известно, что серийный вариант 9−3 EV оснащается 177-сильным электродвигателем и блоком тяговых батарей емкостью 46,2 кВт·ч. Заявленная дальность хода у седана полной массой 2,2 тонны — 300 км, динамические характеристики не раскрываются. Салон машины имеет не так уж и много отличий от исходного 9−3, но вместо привычных приборов, например, у китайского версии крупный дисплей с виртуальными шкалами.
Пока речь идет о тестовом производстве электрических седанов, полномасштабный серийный выпуск 9−3 EV в Тяньцзине должен начаться летом следующего года. На начальном этапе NEVS ежегодно собирается выпускать до 50 000 единиц электрокара, но с освоением выпуска новых моделей объем производства должен вырасти до 220 000 машин в год.
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На начальном этапе NEVS ежегодно собирается выпускать до 50 000 единиц электрокара, но с освоением выпуска новых моделей объем производства должен вырасти до 220 000...
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