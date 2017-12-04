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В Китае стартовал выпуск электромобилей на базе Saab 9-3

05.12.2017 17:09 — Разное | Tut.by  
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В Китае прошла торжественная церемония открытия нового завода шведско-китайского консорциума NEVS. На конвейер предприятия встал электрический седан на основе Saab 9−3.


Фото: Autohome.com.cn

Еще прошлым летом NEVS показал пару электрических концептов, созданных на базе снятых с производства шведских моделей — наряду с седаном был продемонстрирован также и «приподнятый» универсал 9−3X EV. Но пока на заводе в Тяньцзине осваивают производство седана 9−3 EV — напомним, что он будет выпускаться под брендом NEVS, ставшего собственником Saab в 2012 году, но затем вынужденного отказаться от прав на автомобильную марку Saab в пользу одноименного авиастроительного концерна.


Фото: Autohome.com.cn

Известно, что серийный вариант 9−3 EV оснащается 177-сильным электродвигателем и блоком тяговых батарей емкостью 46,2 кВт·ч. Заявленная дальность хода у седана полной массой 2,2 тонны — 300 км, динамические характеристики не раскрываются. Салон машины имеет не так уж и много отличий от исходного 9−3, но вместо привычных приборов, например, у китайского версии крупный дисплей с виртуальными шкалами.


Фото: Autohome.com.cn

Пока речь идет о тестовом производстве электрических седанов, полномасштабный серийный выпуск 9−3 EV в Тяньцзине должен начаться летом следующего года. На начальном этапе NEVS ежегодно собирается выпускать до 50 000 единиц электрокара, но с освоением выпуска новых моделей объем производства должен вырасти до 220 000 машин в год.

 
 
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