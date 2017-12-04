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В Бресте водитель Mercedes превысил скорость на 103 км/ч
В Бресте на улице Радужной сотрудники ГАИ задержали водителя, который на 103 км/ч превысил допустимую скорость.
Как
В отношении водителя инспекторы составили административные протоколы. Впоследствии его лишили права управления транспортными средствами на один год.
Высокую скорость движения мужчина объяснил тем, что на спидометре его автомобиля скорость измеряется не в километрах в час, а в милях в час.
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Высокую скорость движения мужчина объяснил тем, что на спидометре его автомобиля скорость измеряется не в километрах в час, а в милях в час.
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