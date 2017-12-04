В Бресте водитель Mercedes превысил скорость на 103 км/ч

В Бресте на улице Радужной сотрудники ГАИ задержали водителя, который на 103 км/ч превысил допустимую скорость.

Как сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома, 32-летний мужчина ехал по городу на Mercedes-Benz C230. До этого он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

В отношении водителя инспекторы составили административные протоколы. Впоследствии его лишили права управления транспортными средствами на один год.

Высокую скорость движения мужчина объяснил тем, что на спидометре его автомобиля скорость измеряется не в километрах в час, а в милях в час.