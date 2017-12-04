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В ЕРИП предупредили о временных сбоях в работе системы
В ЕРИП предупредили, что в ночь со среды на четверг возможны перерывы в работе системы. Это связано с проведением технических работ в АИС «Расчет».
Из-за этого с 6.00 до 7.00 доступ к услугам системы АИС «Расчет» "возможно будет отсутствовать", сообщили в ЕРИП.
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Сбои в работе системы возможны из-за проведения технических работ в АИС "Расчет".
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