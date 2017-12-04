В ЕРИП предупредили о временных сбоях в работе системы

В ЕРИП предупредили, что в ночь со среды на четверг возможны перерывы в работе системы. Это связано с проведением технических работ в АИС «Расчет».

Из-за этого с 6.00 до 7.00 доступ к услугам системы АИС «Расчет» "возможно будет отсутствовать", сообщили в ЕРИП.