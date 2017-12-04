ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ЕРИП предупредили о временных сбоях в работе системы

05.12.2017 17:32 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В ЕРИП предупредили, что в ночь со среды на четверг возможны перерывы в работе системы. Это связано с проведением технических работ в АИС «Расчет».

Из-за этого с 6.00 до 7.00 доступ к услугам системы АИС «Расчет» "возможно будет отсутствовать", сообщили в ЕРИП. 

Читайте также
Нужна ли квитанция при оплате в ЕРИП и как вернуть деньги? Работа системы в вопросах и ответах
7 советов по оплате в ЕРИП: как избежать ненужных комиссий и не попасть на мошенников
 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сбои в работе системы возможны из-за проведения технических работ в АИС "Расчет".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь и Россия согласовали поставки нефти на будущий год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика