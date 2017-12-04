Лучше меньше, да лучше: чем опасна многозадачность

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Многозадачность и стрессоустойчивость — модные слова в любой фирме. Кто не многозадачен — неэффективен. Кто не стрессоустойчив, долго не протянет.

Многозадачность — это не то, что вы думаете

Психологи в США провели исследование, чтобы выяснить: так ли мы многозадачны, как хотим о себе думать.



Оказалось наоборот: те, кто считают себя особо многозадачными, на самом деле плохо справляются с несколькими делами одновременно. Они не умеют концентрироваться, быстро теряют интерес к делу или постоянно ищут новые раздражители. Это не многозадачность, а расхлябанность.



И, наоборот, люди, которые действительно хорошо справляются с несколькими задачами одновременно, демонстрируют редкие способности сосредоточения, самодисциплины и общей ментальной суровости.



Я всегда считала себя многозадачной, но если подумать, я страдаю от этой же болезни: слишком много дел, слишком мало внимания.



Непродуктивная многозадачность

Я, бывает, открываю ноутбук, и как будто пропадаю. Вроде что-то делаю: читаю статьи, листаю соцсети, отвечаю на письма, телефон. За этим занятием проходит час, второй, третий — и тут я понимаю, что уже время обеда, но до сих пор ничего не сделано. Непродуктивная многозадачность.



Я придумала, как обращать это в пользу:



Всегда держу открытым «Эверноут», в который записываю все, что нахожу интересным в эти периоды «пропадания». Интересная статья — скопировала цитату и ссылку. Интересное видео — записала с тегом «использовать на конференции».



За год такого процесса у меня накопилась большая картотека мыслей, к которым я часто возвращаюсь.



Понимая, что этот процесс неизбежен, я выделяю на него фиксированное время в определенные дни. В это время я не занимаюсь ничем другим. Только несрочные письма, соцсети, статьи, аналитика, деловые журналы, отложенные звонки. Выделяя на это время, я говорю себе, что другого времени у меня не будет. Поэтому я целенаправленно и с азартом погружаюсь в Интернет и мелкие дела,

Многозадачность — путь к депрессии

Я не просто так говорю о многозадачности. У нас много работы. В основном, слишком много. Когда вся жизнь превращается в работу, мы движемся вверх по карьерной лестнице, но одновременно с этим тупеем и впадаем в депрессию.



Этолог Серджио Пеллис написал книгу «Игривый мозг», в котором описал такую особенность мозга: когда человека лишают возможность переключиться с работы на целенаправленный досуг, ему тяжелее переносить стрессовые ситуации и справляться со сложными задачами. Об этом свидетельствуют данные экспериментов, статистические данные и много еще чего. Главный вывод:



Кто все время работает — тупеет и разваливается



Здесь работа противопоставляется не отдыху как таковому, а именно целенаправленному творческому досугу. Он делает наш разум более гибким и устойчивым к трудностям и стрессу.



Бывают творческие игры. Можно решать головоломки или конструировать межгалактический крейсер в гараже. Можно писать приключенческий роман или кататься по городу с фотоаппаратом.



Творческий досуг может быть любым, лишь бы вы сами выбирали его и отдавались ему целиком, не отвлекаясь на работу. Тогда будет и интеллектуальный рост, и эмоциональная устойчивость, и готовность принимать правильные решения в стрессовых ситуациях.



Если же чередовать работу с хлопотами по хозяйству и отдыхом на диване, толка не будет. Через время эта непрерывная трудовая многозадачность скажется на мозге.

Выводы

Что из этого вынести:



По-настоящему многозадачен не тот, кто делает все и сразу, а тот, кто умеет быстро сосредоточиться и так же быстро переключиться.



«Залипать» в Интернете полезно — если коллекционировать полезности и возвращаться к ним.



Стрессоустойчивость и долгосрочный успех в жизни и карьере — результат целенаправленного творческого досуга, а не круглосуточного прозябания в офисе.

Мария Питерская