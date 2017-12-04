Десятки человек устроили флешмоб в честь Всемирного дня волонтера

Флешмоб было решено провести в ТЦ Galleria Minsk. Акция проходила по обычному сценарию: сначала внимание посетителей ТЦ привлек неизвестно откуда появившийся молодой человек, который начал танцевать. Затем к танцу стали присоединяться и другие участники флешмоба.

Танец под ритмичную музыку привлек внимание людей, находившихся в ТЦ. Многие снимали происходящее на смартфоны.

В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН предложила правительствам ежегодно отмечать 5 декабря Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития.