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Десятки человек устроили флешмоб в честь Всемирного дня волонтера

05.12.2017 18:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Флешмоб было решено провести в ТЦ Galleria Minsk. Акция проходила по обычному сценарию: сначала внимание посетителей ТЦ привлек неизвестно откуда появившийся молодой человек, который начал танцевать. Затем к танцу стали присоединяться и другие участники флешмоба.

Танец под ритмичную музыку привлек внимание людей, находившихся в  ТЦ. Многие снимали происходящее на смартфоны.

В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН предложила правительствам ежегодно отмечать 5 декабря Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития.

 
 
Ссылка на источник 92
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Около 60 студентов трех минских вузов устроили флешмоб в ТЦ Galleria Minsk. Смотрите на видео Sputnik, как прошло мероприятие.

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