Ford оснастил пикапы F-Series Super Duty дизелем с рекордной отдачей в сегменте

AUTO.TUT.BY уже сообщал о самом роскошном варианте пикапов Ford семейства F-Series Super Duty. А теперь производитель рапортовал об установке на тяжелые пикапы усовершенствованного 6,7-литрового дизеля V8 Power Stroke.





Сама по себе прибавка в мощности и крутящем моменте тут чисто символическая — после небольшой модернизации дизельная «восьмерка» развивает 450 лошадиных сил и 1268 Н·м крутящего момента, всего на 10 «лошадок» и 14 Н·м больше, чем ранее. Зато теперь, как уверяют фордовцы, F-Series Super Duty стал самым мощным и тяговитым в сегменте Heavy-Duty.





C модернизированным дизелем тяжелый пикап F-450 с задним приводом и со сдвоенными задними колесами, цены на который за океаном начинаются от 52 830 долларов, способен тянуть прицеп массой до 34 000 фунтов (без малого 15,5 тонн). И это, со слов представителей Ford, тоже лучший показатель в классе.