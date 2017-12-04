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Доступ к ЕРИП утром 7 декабря может отсутствовать
5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доступ к услугам системы АИС "Расчет" может отсутствовать утром 7 декабря, сообщили БЕЛТА в открытом акционерном обществе "Небанковская кредитно-финансовая организация "Единое расчетное и информационное пространство".
В четверг, 7 декабря, с 06.00 до 07.00 запланировано проведение технических работ в АИС "Расчет".
В этой связи доступ к услугам системы, возможно, будет отсутствовать.-0-
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5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доступ к услугам системы АИС "Расчет" может отсутствовать утром 7 декабря, сообщили БЕЛТА в открытом акционерном обществе...
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