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Доступ к ЕРИП утром 7 декабря может отсутствовать

05.12.2017 18:04 — Разное | БелТА  
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Доступ к ЕРИП утром 7 декабря может отсутствовать

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доступ к услугам системы АИС "Расчет" может отсутствовать утром 7 декабря, сообщили БЕЛТА в открытом акционерном обществе "Небанковская кредитно-финансовая организация "Единое расчетное и информационное пространство".

В четверг, 7 декабря, с 06.00 до 07.00 запланировано проведение технических работ в АИС "Расчет".

В этой связи доступ к услугам системы, возможно, будет отсутствовать.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доступ к услугам системы АИС "Расчет" может отсутствовать утром 7 декабря, сообщили БЕЛТА в открытом акционерном обществе...

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