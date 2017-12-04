Ждун новогоднего чуда: что производят на фабрике елочных игрушек

Белорусы впервые со времен Советского Союза взялись за производство елочных игрушек, и в этом году постарались учесть вкусы любой публики. Можно украсить елку шаром с библейским сюжетом. Можно — фигуркой котика или снегиря.



© Sputnik / Виктор Толочко Новогоднее настроение в октябре: открылся музей елочных игрушек 22

Директор фабрики Андрей Бегун известен как коллекционер елочных игрушек. Среди экспонатов в его коллекции новогодние украшения из разных стран мира, от Индии до Конго, он уверяет, что не продаст коллекцию даже за большие деньги — и добавляет, что пока что предложений выкупить все игрушки не поступало. Зато зная традиции других стран, он может разнообразить ассортимент елочных украшений на собственной фабрике.

"Мне приятно приходить в гости к друзьям и видеть на их елках наши шары, расписанные художниками", — рассказал директор фабрики и признал, что многие друзья не догадываются, где произвели некоторые из их украшений для елочки.

Среди игрушек кроме традиционных елочек и снеговичков — Матроскин из "Простоквашино" для любителей советской мультипликации и тот самый Ждун из интернета — для ценителей веселых мемов.



© Sputnik / Александр Шурмелев Украшай белорусским: чем удивит минская фабрика новогодних игрушек

"Завод елочных игрушек в Беларуси закрылся с распадом СССР. Так что фабрика "Грай" единственное производство такого рода. При выборе сотрудника для нас самое важное — отношение человека к работе и самому празднику, поэтому на нашем предприятии работают и с люди с инвалидностью", — рассказал директор.

Для изготовления объемных шаров используется специальная рельефная техника — налепка. Для фьюзинга кусочки стекла разогревают до 900 градусов, чтобы они сплавились вместе, и получилось украшение — процесс может занять сутки. Кстати, именно эта техника использовалась для создания кремлевских звезд. Посмотреть, какие игрушки производят на фабрике и после определять на ярмарках среди обилия шаров именно белорусские украшения можно в фотоленте Sputnik.