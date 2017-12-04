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Идея для новогоднего подарка: 5 полезных гаджетов для дома, которые мы нашли на AliExpress

05.12.2017 18:16 — Разное | Tut.by  
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Найти полезные (и при этом недорогие) гаджеты для дома в Беларуси бывает достаточно сложно, зато на иностранных торговых онлайн-площадках, вроде AliExpress, их очень много. В преддверии Нового года мы составили подборку аксессуаров, которые вполне могут стать интересным и необычным подарком. При этом их цена вполне укладывается в текущий беспошлинный лимит — 22 евро.

«Умная» розетка

С помощью такого прибора можно управлять подключенными к электросети бытовыми приборами в любом месте, где есть интернет (Wi-Fi или LTE) с помощью специального мобильного приложения на смартфоне. Розетка настраивается на автоматическое включение или выключение электроприборов, в том числе освещения.


Продавец предлагает несколько разновидностей «умной» розетки со штекерами, подходящими для разных стран. Цена такого аппарата варьируется в пределах 8−25 долларов.

Камера видеонаблюдения

С помощью подобных камер за происходящим в доме можно наблюдать в режиме реального времени через приложение на смартфоне (есть версии для iOS и Android).


Разрешение передаваемого изображения составляет 1280 на 720 пикселей, камера может вращаться для лучшего угла обзора (до 355 градусов по горизонтали и 115 градусов по вертикали). Кроме того, присутствует поддержка инфракрасного видения, что пригодится при съемке в ночное время суток.

Из более необычных функций выделяется режим звукового оповещения при обнаружении движения в кадре. Записанные видео можно сохранять на карту памяти или в облачные хранилища.

Именно эта камера стоит 19 долларов. В зависимости от модификации и продавца цены аналогичных устройств могут находиться в пределах 17−50 долларов.

Сетевой удлинитель с USB-портами

Этот сетевой удлинитель выполнен из негорючего пластика и выдерживает температуры до 750 °C, есть функции защиты от короткого замыкания и перегрузок.


Удлинитель включает четыре универсальные розетки европейского типа, а также четыре USB-порта с поддержкой зарядки 5V/2.4A. Суммарная мощность на четыре USB-разъема не превышает 20 Вт, максимальная мощность нагрузки составляет 2500 Вт.

Стоимость этой модели — от 18 до 20 долларов. В продаже можно найти модификации с большим количеством разъемов и USB-портов по более высокой цене.

Лампочка с управлением со смартфона

Светодиодных лампочек с «умными» функциями на AliExpress достаточно много. Xiaomi Yeelight LED — одна из самых популярных.


Пользователю достаточно вкрутить ее в патрон и подключить к Сети для управления со смартфона. Таким образом можно включать и выключать свет, изменять яркость освещения (поддерживается 16 миллионов оттенков), а также активировать ночной режим. В приложении на смартфоне также можно создать группу их таких лампочек и управлять ими одновременно.

У большинства продавцов Xiaomi Yeelight LED стоит около 20 долларов.

Универсальный пульт управления

С помощью подобных устройств (мы выбрали Xiaomi Universal IR Remote Controller) традиционные ИК-пульты управления домашней техникой можно заменить на смартфон. А при подключении к Сети ей получится управлять удаленно.


В Xiaomi Universal IR Remote Controller заранее занесена база поддерживаемых устройств. Но если необходимого прибора в ней не оказалось, Remote Controller можно настроить на копирование определенного пульта ДУ.

У большинства продавцов Xiaomi Universal IR Remote Controller стоит около 20 долларов. Аналогичные гаджеты от других производителей (например, Broadlink) могут стоит немного дороже.

 
 
Ссылка на источник 68
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Их цена вполне укладывается в текущий беспошлинный лимит - 22 евро.

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