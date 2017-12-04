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Нападал сзади. Серийный грабитель задержан в Минске
Минчанин 35 лет, подозреваемый в совершении серии грабежей, задержан минскими оперативниками при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Алмаз».
Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Преступник был задержан с поличным во время нападения на парня и попытке украсть у него телефон с помощью физического насилия.
По информации милиции, задержанный нападал на женщин в темное время суток, сбивал их с ног или наносил удары, после чего выхватывал сумки и исчезал с поля зрения.
Милиционеры задержали злоумышленника на месте преступления, когда он напал на парня и с применением насилия похитил мобильный телефон.
«В отношении задержанного мужчины Фрунзенским (Минска) РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.206 (грабеж) УК», - цитирует
Сообщается, что с конца ноября фигурант совершил несколько грабежей в Центральном и Фрунзенском районах. В настоящее время устанавливается причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений на территории других районов столицы.
Ранее мужчина дважды судим за разбой, в феврале этого года освободился из мест лишения свободы.
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Минчанин 35 лет, подозреваемый в совершении серии грабежей, задержан минскими оперативниками при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Алмаз». Об этом...
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