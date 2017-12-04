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Южная Корея, ОАЭ и Панама стали «черными оффшорами»
05.12.2017 18:07 — Разное | Ежедневник
wealthoffshore.net
Совет ЕС по экономике и финансам (ЭКОФИН) утвердил на заседании в Брюсселе европейский черный список 17 оффшоров.
Как сообщает
«Это первый результат после многих лет работы»,— цитирует ТАСС еврокомиссара по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможенному союзу Пьера Московиси. Также он отметил, что «в ЕС офшоров нет». «Налоговая гавань определяется набором критериев, начиная с соблюдения международных стандартов в сфере обмена информацией. Европейские страны их соблюдают»,— заявил господин Московиси.
В октябре Швейцария, которая в последние годы считалась главной офшорной зоной в мире, уступила первенство азиатским странам. По темпам роста офшорных капиталов всех обошел Гонконг: с 2007 по 2015 год количество привлеченных им денег увеличилось в шесть раз.
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Совет ЕС по экономике и финансам (ЭКОФИН) утвердил на заседании в Брюсселе европейский черный список 17 оффшоров.
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