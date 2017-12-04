На МТЗ нашли недостачу. Работники отказываются платить и говорят, что предупреждали начальство

На одном из складов цеха комплектации Минского тракторного завода выявили недостачу почти в 8 тысяч рублей. При служебной проверке выяснилось, что причина пропажи деталей — «ненадлежащее выполнение» сотрудниками склада рабочих инструкций. Взыскать недостачу решили за счет материально обязанных лиц, коими являются все работники склада. Заводчане выплачивать из своего кармана отказываются и говорят, что не раз предупреждали начальство об образовавшейся недостаче.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Служба безопасности завода при проверке из-за недостачи в начале ноября выявила пропажу 272 рычагов со щеткой на общую сумму 7 917,92 рублей. Недостача, согласно проверке, образовалась с апреля по октябрь этого года. Факт хищения деталей установить не удалось, так как камер видеонаблюдения на складе нет. При проверке опросили некоторых работников склада, однако причину образования недостачи никто объяснить не может.

— Когда пошли большие недостачи, мы обращались к начальнику цеха. Первый раз — где-то в июле. Однако он на это внимания не обращал и никаких действий не предпринимал, — рассказывает работник цеха комплектации МТЗ. — Потом выявился факт недостачи. Никакое разбирательство не проводилось — только проверка службы безопасности завода, по результатам которой постановили взыскать недостачу с сотрудников склада.

О том, как образовалась недостача, сами заводчане не знают:

— Может, человеческий фактор, а может, действительно украли. Ни камер, ни сигнализации на складе нет — установить не удалось. Необходимо, чтобы милиция в этой ситуации разбиралась. Сейчас «висит» еще одна недостача на куда большую сумму, о которой многие знают. И повторяется такая же история: мы говорим руководству, однако они ничего не предпринимают. Вскоре запланирована инвентаризация — тогда недостача выявится и за нее, наверное, уже наши внуки будут платить.

Руководство завода подтверждает, что недостача была выявлена начальником цеха комплектации и, возможно, как раз по сообщениям работников. Также руководство говорит, что в причинах образования недостачи разбирается милиция.

— Служба безопасности провела проверку и установила, что недостача действительно есть. Были опрошены работники, которые подтвердили, что знают о недостаче. Согласно законодательству, при недостаче материально ответственные лица несут ответственность. Начальник цеха предложил работникам склада возместить ущерб. Сотрудники отказались, потому внутри завода точно не установлено, когда и что произошло и кто виноват в образовании недостачи. В связи с этим руководством завода было подано заявление в РУВД Партизанского района. Доследственная проверка уже проводится милицией, — рассказывает руководитель одного из подразделений завода.

Так как добровольно выплачивать недостачу работники склада отказались, взыскать необходимую сумму с них руководство завода может только через суд, для подачи иска в который, как говорит руководитель подразделения, необходимы результаты проверки милиции.

— Люди выплачивать отказались, поэтому, по законодательству, теперь взыскать деньги мы можем только через суд. Это можно сделать после проверки милиции, это будет зависеть от того, к каким выводам правоохранительные органы придут. Не хочется говорить, что это воровство, пока нет результатов. Недостача возникает по разным причинам, в том числе и из-за человеческой халатности. Все должно быть по закону. Деньги взимать с них никто не будет, пока не завершена проверка милиции, — пояснил собеседник.

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