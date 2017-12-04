Девчонки разного возраста и комплекции, входя в зал, пританцовывают. И только привычного гомона в зале не слышно: все общаются на жестовом языке. GO.TUT.BY побывал на занятиях танцевальной аэробикой и зумба-фитнесом для слабослышащих.





Республиканский дворец культуры Белорусского общества глухих им. Н. Ф. Шарко открылся еще в 1964 году. Ежегодно там проходит примерно 60 спортивных мероприятий по разным направлениям. Но фитнес-марафон в этих стенах решили провести впервые. В Международный день инвалида отступили от привычного «концертного» формата и устроили марафон по аэробике и зумба-фитнесу — для женщин, эстафеты — для мужчин.

Мир со звуками и без

На марафон записались 40 человек. Начали с танцевальной аэробики. Тренера знают все: класс по танцам девочкам показывает начальник организационно-досугового центра РДК Мэри Жилянина.





— Идею сделать спортивный праздник ко дню инвалидов выдвинули на худсовете, — рассказывает Мэри. — Хотелось с пользой задействовать побольше народа. А с занятиями спортом для слабослышащих связаны определенные сложности. Не все различают музыку. К тому же, тренеры, как правило, умеют преподавать только для слышащих. Нашим ребятам сложно повторять за ними. И атмосфера другая: мир со звуками и без — два разных мира.





Действительно, музыка на занятиях для слабослышащих очень громкая и с сильными басами, чтобы легче улавливать вибрации и двигаться ритмично. Девочки следят за тренером, как на обычном занятии, только вместо указаний голосом инструктор дает жестовые — и мимика у него более активная.

Аэробика длится час. За это время прочувствовать мышцы успевают даже те, кто невольно «сачкует» с непривычки.





«Похудела на 15 килограммов»

Вторым часовым блоком идет зумба. Под латиноамериканские ритмы с девочками танцует Надежда Василевская. Она — единственный в Беларуси слабослышащий лицензированный инструктор по зумба-фитнесу.





— Для меня зумба — любимое хобби, по основному роду занятий я — ведущий бизнес-аналитик автоматизированных систем бухгалтерского учета. Как и все, занялась фитнесом для себя и постепенно втянулась. Кстати, благодаря тренировкам и правильному питанию я похудела на 15 килограммов. Добившись результата, занятия не бросила, а увлеклась еще больше. Тренер увидела во мне перспективу и посоветовала получить квалификацию инструктора.

В октябре 2015-го Надежда начала вести зумбу в одном из клубов Фрунзенского района Минска. В обществе глухих быстро разнеслась молва о том, что она преподает.





— Интерес был большой. Согласитесь, любая женщина, вне зависимости от своих особенностей, хочет быть привлекательной и здоровой, нравиться себе в зеркале. В итоге потанцевать дважды в неделю приходили восемь слабослышащих девочек. Занимались и обычные. Все меня понимали: понятное дело, я знаю жестовый язык и, несмотря на то, что плохо слышу, разговариваю, читаю по губам. Девочки старались следить за питанием, советовались друг с другом. Старания приносили результат.





Сейчас тех курсов больше нет, но девочки поддерживают связь. Поэтому на фитнес-марафон пришли и «старожилы» — ученицы из той самой первой группы на зумбе:

— Я постоянно вспоминала те занятия, — признается молодая мама Юлия Лобанова. — Мне очень нравится наша компания; программа для начала облегченная, поэтому совсем не сложно. Да и муж сказал, что мне пора покончить с сидением дома: нашему малышу в конце декабря исполняется годик.

Увидев интерес к танцевальной аэробике и зумбе в частности, администрация РДК хочет возродить занятия уже на собственной базе. Зал с зеркалами есть, аппаратура и тренеры — тоже. Заявки от желающих — на один будний и один выходной день. Остается только начать.