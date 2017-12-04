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Жительница Барановичей просила суд признать ее виновной в угоне, чтобы не конфисковали BMW X5

05.12.2017 19:04 — Разное | Tut.by  
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5 декабря судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда отклонила жалобу 45-летней жительницы Барановичей, которая требовала признать ее виновной в угоне BMW X5 2014 года выпуска, чтобы избежать конфискации автомобиля.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

31 мая в Барановичах сотрудники ГАИ остановили BMW X5. За рулем автомобиля находилась женщина, которая меньше года назад уже привлекалась к административной ответственности за управление авто в состоянии опьянения. Физическое состояние автомобилистки вызвало подозрение у инспекторов. Проведенное освидетельствование показало, что женщина вновь села за руль пьяной.

BMW по документам принадлежал матери нарушительницы. Узнав о случившемся, владелица авто обратилась в милицию с заявлением об угоне.

«26 мая суд Барановичского района и города Барановичи признал 45-летнюю женщину виновной в угоне и управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершенном в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение. Ей назначили один год и шесть месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа», — сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Надежда Некрашевич.

Женщину также лишили прав на 5 лет и назначили 400 базовых величин (9 200 тысяч рублей) штрафа. Ввиду того, что ее признали виновной в угоне, BMW X5 вернули владелице — матери обвиняемой.

Прокуратура с такой позицией не согласилась и опротестовала приговор в части осуждения за угон.

4 июля Брестский областной суд отменил приговор районного суда и направил дело на новое рассмотрение.

27 сентября суд Барановичского района и города Барановичи согласился с позицией прокуратуры. На этот раз женщину осудили только за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершенным в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение. Суд назначил ей год ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Ее также лишили прав на 5 лет, обязали выплатить 200 базовых штрафа (4 600 тысяч рублей) и конфисковали BMW X5.

На этот раз с приговором не согласилась обвиняемая. Она требовала признать ее виновной в угоне, чтобы избежать конфискации.

5 декабря судебная коллегия Брестского областного суда оставила жалобу без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

 
 
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Женщина готова была на полгода дольше отбывать ограничение свободы и выплатить 400 базовых штрафа вместо двухсот. Лишь бы не конфисковали авто.

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