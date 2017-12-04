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Вильнюсская елка признана красивейшей в Европе

05.12.2017 19:09 — Разное | Ежедневник  
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Вильнюсская елка признана красивейшей в Европе

DELFI / Andrius Ufartas

Портал European Best Destinations составил список самых красивых рождественских елок. На первом месте — главная елка Литвы, огни на которой были зажжены 1-го декабря.

«Это самая красивая рождественская елка в Европе. Вильнюсская ель поражает!», - написал портал о литовской красавице, установленной на Кафедральной площади. Кстати, высокую оценку получила не только елка, но и праздничные украшения всего Старого города.

Далее отмечается, что ель украшают 70 000 лампочек и 900 игрушек и увидеть ее можно с самолета, направляющегося в Вильнюсский аэропорт. Также подчеркивается большая площадь праздничной композиции — 2 500 квадратных метров.

«Так как общая площадь составляет 2500 квадратных метров, то вы обязательно найдете идеальный фон для отличной фотографии», - не жалеет лестных слов European Best Destinations. Высоко оценивается и рождественский рынок, который расположился вокруг главной ели Литвы — это традиционный рождественский атрибут, где можно купить сувениры ручной работы. В списке также оказались рождественские елки Праги, Рима, Страсбурга, Вены, Варшавы. Ранее вильнюсскую елку хватила и британская пресса. "Вот это Рождественская елка!", – этими словами начинается статья о вильнюсской елке на сайте mirror.co.uk, сообщает DELFI.

 
 
 
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Портал European Best Destinations составил список самых красивых рождественских елок. На первом месте — главная елка Литвы, огни на которой были зажжены 1-го декабря.

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