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В Колумбии застрелили чемпиона мира по тяжелой атлетике
Чемпион мира по тяжелой атлетике Эдвин Москера убит в городе Пальмира на юго-западе Колумбии. Об этом сообщается на официальном
По информации организации, инцидент произошел в одном из баров Пальмиры. Между тяжелоатлетом и неизвестным возник конфликт, противник Москеры дважды выстрелил в него, попав в голову и колено спортсмена. 32-летний тяжелоатлет скончался на месте.
— Карьерные достижения Москеры позволяют считать его одним из самых известных колумбийских тяжелоатлетов последнего времени, — заявили представители колумбийского НОК.
Правительство Пальмиры объявило награду примерно в 3,3 тысячи долларов за помощь в поимке убийцы.
Москера выступал в весовой категории до 69 килограммов. Завоевал серебро на Панамериканских играх 2007 года, занял 15-е место на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, а в конце ноября 2017 года стал чемпионом мира.
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Чемпион мира по тяжелой атлетике Эдвин Москера убит в городе Пальмира на юго-западе Колумбии.
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