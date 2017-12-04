В Колумбии застрелили чемпиона мира по тяжелой атлетике

Чемпион мира по тяжелой атлетике Эдвин Москера убит в городе Пальмира на юго-западе Колумбии. Об этом сообщается на официальном сайте Национального олимпийского комитета (НОК) страны.



Эдвин Москера. Фото: Reuters

По информации организации, инцидент произошел в одном из баров Пальмиры. Между тяжелоатлетом и неизвестным возник конфликт, противник Москеры дважды выстрелил в него, попав в голову и колено спортсмена. 32-летний тяжелоатлет скончался на месте.

— Карьерные достижения Москеры позволяют считать его одним из самых известных колумбийских тяжелоатлетов последнего времени, — заявили представители колумбийского НОК.

Правительство Пальмиры объявило награду примерно в 3,3 тысячи долларов за помощь в поимке убийцы.

Москера выступал в весовой категории до 69 килограммов. Завоевал серебро на Панамериканских играх 2007 года, занял 15-е место на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, а в конце ноября 2017 года стал чемпионом мира.