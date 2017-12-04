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"Цмокі" проведут в Минске ключевой матч групповой стадии Кубка ФИБА-Европа

05.12.2017 19:45 — Разное | Tut.by  
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В среду, 6 декабря, «Цмокі» сыграют с венгерской «Альбой Фехервар» на площадке Falcon Club в ключевом матче этапа Кубка ФИБА-Европа. Поединок начнется в 19.30.

Видео: Баскетбольный клуб Цмокі-Мінск

«Альба» — одна из самых старых баскетбольных команд Венгрии, которая возникла в 1949 году. В своей истории клуб 5 раз выигрывал золото национального чемпионата, в том числе — весной 2017-го. Действующий чемпион Венгрии летом основательно почистил свой состав, пригласив в Секешфехервар пятерку легионеров. В то же время в «Альбе» остались сильные местные баскетболисты — Петер Лорант и Акос Келлер.

Из-за череды травм венгры провалили старт сезона: команда не прошла квалификацию Лиги чемпионов, проиграла два первых матча в Кубке ФИБА и 4 из 5 — в чемпионате страны. С возвращением лидеров из лазарета «Альба» начала побеждать, и сейчас ее беспроигрышная серия составляет 6 матчей — команда не проигрывает с 30 октября.

«Цмокі» встречались с «Альбой» в середине осени: по ходу гостевого матча «Драконы» имели 15-очковое преимущество, но не сумели его удержать и уступили — 64:73. Лучшим в составе минчан стал Филип Адамович: босниец реализовал 6 трехочковых и закончил встречу с 20 очками. У Криса Чераповича — дабл-дабл из 12 очков и 15 подборов.

Перед последним туром в группе «F» Кубка ФИБА-Европа сразу 3 команды делят первое место с тремя победами и двумя неудачами — «Цмокі», «Шарлеруа» и «Альба Фехервар», и каждый из коллективов имеет шансы на выход во второй раунд турнира.

1 Цмокі-Мінск 3/2 8
2 Шарлеруа 3/2 8
3 Альба 3/2 8
4 Бней Герцлия 1/4 6

Чтобы пройти в следующий этап чемпионата, «Цмокам» нужно побеждать в домашнем матче у «Альбы» с любой разницей. При поражении «Драконам» нужно надеяться на проигрыш «Шарлеруа» в своем матче — в этом случае минчане выйдут дальше со второго места в группе. Отметим, что матчи в группе «F» начнутся в одно время.

Встречу «драконов» с «Альбой» в прямом эфире покажет телеканал «Беларусь 2».

 
 
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В среду, 6 декабря, "Цмокі" сыграют с венгерской "Альбой Фехервар" на площадке Falcon Club в ключевом матче этапа Кубка ФИБА-Европа.

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