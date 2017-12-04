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Правительство наполняется оптимизмом

05.12.2017 20:09 — Разное | Ежедневник  
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Правительство наполняется оптимизмом

Правительство Беларуси по итогам 2017 года ожидает роста ВВП на 2%, по итогам 2018-го - на 3,5%.

Об этом сообщил премьер-министр Андрей Кобяков на заседании Совета Министров, где сегодня обсуждались итоги работы экономики за истекший период 2017 года, ожидаемые результаты за 2017-й и оценка января 2018 года, говорится на официальном сайте Совета министров

Как отмечено, итоги социально-экономического развития за 10 месяцев недавно рассматривались на совещании у главы государства.

«По данным статистики, по основным показателям развития экономики идем в параметрах прогноза и даже несколько выше. Мы ожидаем, что темпы роста экономики по году будут обеспечены на уровне 102% при прогнозе 101,7%», - сказал премьер-министр.

Незначительное отставание пока есть по двум показателям - рост реальных располагаемых денежных доходов населения и привлечение прямых иностранных инвестиций на чистой основе. Что касается реальных располагаемых денежных доходов населения, то по году ожидается выполнение показателя и обеспечение темпа роста не менее 101,3% к 2016 году. За 9 месяцев привлечено 905 млн долларов прямых иностранных инвестиций на чистой основе при задании 1, 03  млрд долларов. По оценке председателей облисполкомов, по итогам года цифра должна быть очень близка к прогнозному значению 1,4 млрд (плюс-минус 20 млн долларов). Вместе с тем Минэкономики информирует, что есть риски невыполнения показателей Брестским, Витебским облисполкомами, Минским горисполкомом. Андрей Кобяков потребовал доложить, как сложится ситуация по итогам года и какие меры принимаются для привлечения иностранных инвестиций в запланированном объеме.

 

 
 
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Правительство Беларуси по итогам 2017 года ожидает роста ВВП на 2%, по итогам 2018-го - на 3,5%.

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