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Гандболисты БГК в тяжелом матче одолели "Загреб" и поднялись на 2-е место в SEHA-лиге

05.12.2017 20:10 — Разное | Tut.by  
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Гандболисты БГК имени Мешкова в тяжелом матче обыграли в Бресте хорватский «Загреб» и поднялись на 2-е место в турнирной таблице SEHA-лиги.


Фото: bgk-meshkova.com

БГК им. Мешкова (Брест) — «Загреб» (Хорватия) — 24:23 (11:9).

5 декабря. Брест. ДС «Виктория» им. А. П. Мешкова.

БГК им. Мешкова: Пешич, Мацкевич; Ященко, Юринок (1), Шкуринский (3), Никуленков (1), Стойкович (2), Шумак (2), Проданович (1), Горак (4), Разгор (2), Игропуло (2), Сельвесюк, Джорджич (3), Шилович (3), Астрашапкин.

«Загреб»: Йович, Кастелич; Маркович, Эреш, Мраковчич, Божич Павлетич (2), Контрец (3), Вори (2), Д. Маркович, Хорват (1), Шушня (1), Й. Валчич (2), Равнич, Хрстич (1), Вуглач (3), Бичанич (8).

Победа позволила брестчанам подняться на 2-е место в турнирной таблице.

1. Vardar 8 8 0 0 260: 197 24
2. Meshkov Brest 8 6 0 2 234: 208 18
3. PPD Zagreb 9 5 1 3 252: 230 16
4. Tatran Prešov 8 5 0 3 238: 213 15
5. Celje Piv. Laško 8 4 2 2 223: 211 14
6. Gorenje Velenje 7 3 1 3 188: 174 10
7. Metalurg 8 3 0 5 207: 221 9
8. Nexe 8 1 2 5 192: 227 5
9. Vojvodina 8 1 0 7 193: 249 3
10. Dinamo Pančevo 8 1 0 7 210: 267 3
 
Теги: Брест
 
 
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Гандболисты БГК имени Мешкова в тяжелом матче обыграли в Бресте хорватский "Загреб" и поднялись на 2-е место в турнирной таблице SEHA-лиги.

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