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Гандболисты БГК в тяжелом матче одолели "Загреб" и поднялись на 2-е место в SEHA-лиге
Гандболисты БГК имени Мешкова в тяжелом матче обыграли в Бресте хорватский «Загреб» и поднялись на 2-е место в турнирной таблице SEHA-лиги.
БГК им. Мешкова (Брест) — «Загреб» (Хорватия) — 24:23 (11:9).
5 декабря. Брест. ДС «Виктория» им. А. П. Мешкова.
БГК им. Мешкова: Пешич, Мацкевич; Ященко, Юринок (1), Шкуринский (3), Никуленков (1), Стойкович (2), Шумак (2), Проданович (1), Горак (4), Разгор (2), Игропуло (2), Сельвесюк, Джорджич (3), Шилович (3), Астрашапкин.
«Загреб»: Йович, Кастелич; Маркович, Эреш, Мраковчич, Божич Павлетич (2), Контрец (3), Вори (2), Д. Маркович, Хорват (1), Шушня (1), Й. Валчич (2), Равнич, Хрстич (1), Вуглач (3), Бичанич (8).
Победа позволила брестчанам подняться на 2-е место в турнирной таблице.
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Гандболисты БГК имени Мешкова в тяжелом матче обыграли в Бресте хорватский "Загреб" и поднялись на 2-е место в турнирной таблице SEHA-лиги.
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