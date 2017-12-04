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Где отремонтировать грузовой автомобиль: обзор грузовых СТО в Минске
Поломка грузового автомобиля может произойти в любом месте, по какой угодно причине. При элементарных знаниях автомобиля водитель может попытаться самостоятельно ликвидировать причину поломки, но в большинстве случаях ремонт грузовых авто в Минске производится на специализированных точках обслуживания габаритного транспортного средства.
«КасМихСервис»
На СТО «КасМихСервис» проводится техническая поддержка грузовиков, тягачей, полуприцепов, а также автобусов и микроавтобусов. Марки автомобилей, которыми занимаются в центре поддержки: Mercedes, Iweco, Volvo, МАЗ, КАМАЗ.
Для указанных марок авто предоставляется следующие услуги:
Обслуживания и техническая поддержка «КасМихСервис» быстро и качественно поставит грузовой автомобиль на колеса.
Техническое обслуживание «Белавтогаз»
Сервис оказывает услуги по устранению неполадок в легковых автомобилях любых марок, автобусах и грузовиках MAN и Volvo, проводят ремонт полуприцепов Schmitz, Wielton.
Мастера имеют опыт работы с топливными системами Bosch: проводят диагностику, ремонт и регулировку топливной аппаратуры и инжекторных систем, а также реализуют запасные части Bosch.
Если вы планируете перейти на газ, то на грузовом СТО «Белавтогаз» переоборудуют легковые и грузовые автомобили на сжиженный углеводородный газ, а также отремонтируют газобаллонное оборудование в случае необходимости.
«БелТракЦентр»
Грузовое СТО проводит ремонт грузовых автомобилей Iveco, Merсedes, Man, Renault, Volvo, Daf, Scania, а также «ставят на колеса» автобусы, прицепы и полуприцепы.
Современное оснащение автосервиса позволяет проводить высокоточную диагностику, осуществлять ремонт коробок передач, рулевого управления и подвески, двигателей, электрооборудования, топливной и тормозной систем.
Если ваш автомобиль пострадал в крупной аварии, то мастера «БелТракЦентр» проведут работы по восстановлению рам и их правке с использованием индукционного нагрева.
«ТРАКВЕСТ»
Этот сервис проводит ремонт грузовых авто в Минске следующих марок: MAN, МАЗ-МАН, МАЗ, Mercedes-Benz. Также «ТРАКВЕСТ» ремонтирует прицепы и полуприцепы.
На грузовом СТО проводят ремонт коробок переключения передач, исправляют неполадки в ходовой и подвеске, выполняют диагностику и ремонт систем управления двигателем, антиблокировочной системы. Кроме того, у «ТРАКВЕСТ» вы можете купить запчасти для грузовых автомобилей, а если нужные детали не найдутся на складе, то из привезут для вас под заказ в срок до 14 дней.
Найти все грузовые СТО в Минске поможет каталог
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Поломка грузового автомобиля может произойти в любом месте, по какой угодно причине. При элементарных знаниях автомобиля водитель может попытаться...
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