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Министр архитектуры рассказал, как решил свой квартирный вопрос

05.12.2017 21:05 — Разное | Tut.by  
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«Народная Воля» поинтересовалась, как у министра, который три года назад переехал в Минск из Могилева, решен квартирный вопрос.


Анатолий Черный. Фото: mas.by

— В Могилеве у меня осталось жилье, в котором я жил, — говорит Анатолий Борисович. — В Минске буквально недавно построил двухкомнатную квартиру в мапидовском доме.

— Некоторым чиновникам выделяют земельные участки…

— Участка у меня нет.

— На квартиру брали кредит или хватило собственных сбережений?

— Да, буквально два месяца назад взял кредит в Белагропромбанке. Я был без квартиры до сих пор.

— Новоселье уже справили?

— Нет, конечно! Дом еще не сдан в эксплуатацию.

— И где построились, если не секрет? Центр города?

— Нет, в районе Уручья.

— А сейчас где вы живете?

— В служебном жилье вместе с женой. Дети у меня уже выросли…

— У них квартирный вопрос решен?

— Решен. Сын взрослый, работает. Дочь замужем, по сорок лет каждому. Уже в этом возрасте жилье свое надо иметь. Маленьких детей у меня нет, зато внуки есть. Но в Минске ни у кого из моих детей жилья нет.

— Анатолий Борисович, спасибо за ответы! Желаю удачно достроиться и справить новоселье.

— Да, новоселье обязательно справим, когда дом достроим…

Анатолий Черный родился в 1958 году в Черняховске Калининградской области Российской Федерации. В 1983-м закончил Могилевский машиностроительный институт по специальности «Строительные и дорожные машины и оборудование».

Трудовой путь начинал в 1976 году водителем Могилевского автокомбината № 1. Работал мастером управления механизации треста «Могилевсельстрой», главным механиком, начальником производственно-технического отдела, заместителем по производству, главным инженером.

С 1999 по 2002 год — начальник управления механизации № 120 стройтреста № 12. С ноября 2002 года — генеральный директор стройтреста «Лавсанстрой».

C сентября 2010 года — заместитель председателя Могилевского облисполкома, с апреля 2013 года — первый зампред облисполкома.

С 15 октября 2013 года — министр архитектуры и строительства.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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