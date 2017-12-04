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Министр архитектуры рассказал, как решил свой квартирный вопрос
«Народная Воля» поинтересовалась, как у министра, который три года назад переехал в Минск из Могилева, решен квартирный вопрос.
— В Могилеве у меня осталось жилье, в котором я жил, — говорит Анатолий Борисович. — В Минске буквально недавно построил двухкомнатную квартиру в мапидовском доме.
— Некоторым чиновникам выделяют земельные участки…
— Участка у меня нет.
— На квартиру брали кредит или хватило собственных сбережений?
— Да, буквально два месяца назад взял кредит в Белагропромбанке. Я был без квартиры до сих пор.
— Новоселье уже справили?
— Нет, конечно! Дом еще не сдан в эксплуатацию.
— И где построились, если не секрет? Центр города?
— Нет, в районе Уручья.
— А сейчас где вы живете?
— В служебном жилье вместе с женой. Дети у меня уже выросли…
— У них квартирный вопрос решен?
— Решен. Сын взрослый, работает. Дочь замужем, по сорок лет каждому. Уже в этом возрасте жилье свое надо иметь. Маленьких детей у меня нет, зато внуки есть. Но в Минске ни у кого из моих детей жилья нет.
— Анатолий Борисович, спасибо за ответы! Желаю удачно достроиться и справить новоселье.
— Да, новоселье обязательно справим, когда дом достроим…
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Как у министра, который три года назад переехал в Минск из Могилева, решен квартирный вопрос?
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