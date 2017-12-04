Международный олимпийский комитет не допустил сборную России к предстоящей зимней Олимпиаде, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане 9−25 февраля 2018 года. Такое решение было принято 5 декабря на заседании исполкома МОК в Лозанне.



Reuters

При этом тем российским спортсменам, которые прежде не были замешаны в допинговых скандалах, разрешат выступать в Пхенчхане под нейтральным флагом.



Фото: Reuters

Процесс отстранения России от Олимпийских игр был запущен из-за допинговых скандалов, сотрясающих российский спорт на протяжении последних лет.

Из истории вопроса

В январе 2016-го бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков перебрался из России в США и выступил информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). Он обвинил российских медалистов Олимпиады в Сочи-2014 в употреблении запрещенных препаратов и рассказал о государственной системе допинга в России.

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Фото: Emily Berl for The New York Times

WADA начало расследование, итогом которого стал доклад канадского профессора Ричарда Макларена. В результате российских легкоатлетов и тяжелоатлетов не допустили к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а паралимпийцы пропустили Игры-2016 в полном составе.

Затем были созданы новые специальные комиссии — под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида. Первая занималась перепроверкой допинг-проб россиян, взятых на Олимпиаде-2014, а вторая — изучением роли государства в создании допинговой системы.

Денис Освальд и Самуэль Шмид поделились результатами своих расследований на заседании судьбоносного для России исполкома МОК.

Однако еще до этого нынешней осенью Россию уже лишили 11 медалей Олимпиады в Сочи-2014. Награды потеряли лыжники, биатлонисты, бобслеисты и скелетонисты.

Российская сторона признает проблемы с допингом, но отрицает наличие государственной программы, при этом акцентируя внимание на сомнительной репутации Григория Родченкова и отсутствии стопроцентных доказательств.

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Со стороны России перед членами исполкома МОК должны были выступить глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов, а также двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

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