ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эпатажная Ники Минаж выпустила клип, в котором играет соблазнительную убийцу

05.12.2017 21:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Рэпер Лил Узи Верт вместе с Ники Минаж выпустил клип на совместный трек The Way Life Goes (Remix).

Ролик начинается с того, что привязанный Узи Верт сидит у ствола дерева посреди леса. Рядом с ним рычит собака. В следующем кадре в обнимку с канатом и огромным ножом в кадре появляется Ники Минаж. Когда наступает ночь, она надевает на голову рэпера пакет, а после и вовсе засыпает могилу землей.

Сообщается, что инициатором коллаборации рэперов стала именно Минаж, которой очень понравился дебютный альбом Узи Верта Luv Is Rage 2. Ранее рэпер показал клип на свой главный хит — XO Tour Llif3. Режиссером видео стал Верджил Абло, в недалеком прошлом — креативный консультант Канье Уэста.

Читайте также
Ники Минаж пришла с голой грудью на Неделю моды
«Ее успех в этой глупости и эпатажности». Как в Минске прошел первый концерт Ольги Бузовой

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш 6 билетов на концерт «Мумий Тролль» в Минске. Мероприятие пройдет 8 декабря на сцене «Фалкон Клуб», а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 7 декабря.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 95
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщается, что инициатором коллаборации рэперов стала именно Минаж, которой очень понравился дебютный альбом Узи Верта Luv Is Rage 2.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
16-гадовы "бяспраўнік" спрабаваў уцячы ад брэсцкіх даішнікаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика