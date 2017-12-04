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Эпатажная Ники Минаж выпустила клип, в котором играет соблазнительную убийцу
Рэпер Лил Узи Верт вместе с Ники Минаж
Ролик начинается с того, что привязанный Узи Верт сидит у ствола дерева посреди леса. Рядом с ним рычит собака. В следующем кадре в обнимку с канатом и огромным ножом в кадре появляется Ники Минаж. Когда наступает ночь, она надевает на голову рэпера пакет, а после и вовсе засыпает могилу землей.
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Сообщается, что инициатором коллаборации рэперов стала именно Минаж, которой очень понравился дебютный альбом Узи Верта Luv Is Rage 2.
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