Эпатажная Ники Минаж выпустила клип, в котором играет соблазнительную убийцу

Рэпер Лил Узи Верт вместе с Ники Минаж выпустил клип на совместный трек The Way Life Goes (Remix).

Ролик начинается с того, что привязанный Узи Верт сидит у ствола дерева посреди леса. Рядом с ним рычит собака. В следующем кадре в обнимку с канатом и огромным ножом в кадре появляется Ники Минаж. Когда наступает ночь, она надевает на голову рэпера пакет, а после и вовсе засыпает могилу землей.

Сообщается , что инициатором коллаборации рэперов стала именно Минаж, которой очень понравился дебютный альбом Узи Верта Luv Is Rage 2. Ранее рэпер показал клип на свой главный хит — XO Tour Llif3. Режиссером видео стал Верджил Абло, в недалеком прошлом — креативный консультант Канье Уэста.

