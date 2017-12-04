Google и Facebook контролируют около 85 процентов онлайн-рекламы

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На Google и Facebook приходится 84 процента мировых трат на рекламу в цифровых каналах за прошедший год, пишет Financial Times со ссылкой на исследование GroupM.

Единственным рынком-исключением является Китай, в котором превалируют собственные сервисы, а большинство иностранных игроков попросту заблокированы. По мнению авторов исследования, дуополию на рынке интернет-рекламы может решить только конкуренция. Правда, наиболее вероятным её источником является другой гигант — Amazon, пишет dev.by.

По расчётам GroupM, по итогам 2017 года траты на диджитал-рекламу превысят объём расходов на телерекламу на 17 рынках, включая Великобританию и Германию. В то же время, отчёт компании Magna, опубликованный Recode, говорит о том, что телевизор уже проиграл на глобальном рынке и мировые бюджеты онлайн-рекламы уже обходят телевизионную на 31 млрд долларов. К 2020-му на цифровые каналы будет приходиться более половины рекламных бюджетов мира. https://dev.by/