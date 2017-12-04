Россия отстранена от Олимпиады-2018, спортсмены смогут выступить только под нейтральным флагом



aura-dione.ru

Во вторник, 5 декабря, МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России. Это означает, что сборная России не сможет выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в полном составе со своим флагом и гимном.

Во вторник на исполкоме был представлен доклад комиссии МОК под руководством бывшего президента Швейцарии Самуэля Шмида, который почти полтора года занимался исследованием вопроса, существовала ли в России государственная или какая-либо иная система поддержки допинга.

У членов исполкома не было времени, чтобы внимательно изучить труд, а у представителей России – чтобы внятно отреагировать и ответить на возможные обвинения.

По результатам обсуждения на основании обвинений в организации системы допинговых махинация для Олимпиады-2014 в Сочи было принято решение не допустить выступления сборной России в Пхенчхане с государственной символикой, наложить санкции на ряд чиновников и допускать на Игры-2018 отдельных атлетов при соответствии ряду критериев.

Ключевые решения исполкома МОК:

– Олимпийский комитет России (ОКР) лишен признания, а его глава Александр Жуков как представитель России лишен членства в МОК.

– Отдельные российские спортсмены смогут стартовать в Пхенчхане в индивидуальных или командных соревнованиях в статусе OAR (Olympic Athlete from Russia) – олимпийский спортсмен из России. Они будут выступать в форме со своей фамилией под олимпийским флагом и с олимпийским гимном. Россия не имеет права участвовать в церемонии открытия и закрытия Олимпиады-2018. Наши спортсмены на этих церемониях могут идти под Олимпийским флагом.

– Никто из официальных лиц министерства спорта РФ не будет аккредитован Игры в Пхенчхане.

– Бывший министр спорта Виталий Мутко и бывший замминистра Юрий Нагорных пожизненно лишены олимпийской аккредитации.

– Бывший глава оргкомитета Сочи-2014 Дмитрий Чернышенко выведен из состава координационной комиссии "Пекин-2022".

– ОКР должен возместить расходы, понесенные МОК в ходе расследований, а также сделать взнос в создание независимого тестирующего органа (ITA) на общую сумму 15 миллионов долларов.

– МОК может частично или полностью снять отстранение ОКР после церемонии закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане, при условии, что все нынешние решения будут полностью приняты и соблюдены ОКР, российскими атлетами и официальными лицами.

– Список "чистых" спортсменов из России, которые смогут выступить на Олимпиаде-2018 определит специальная комиссия МОК исходя из дополнительных критериев. Допуском будет заниматься группа, которую возглавит Валери Фурнейрон (бывший министр спорта Франции), председатель ITA. В нее войдут представители ВАДА и МОК. Спортсмены, которых отберет группа должны пройти тестирования перед Играми.

– Ни один руководителей делегации России на Играх 2014 года в Сочи, ни один тренер или доктор, чей спортсмен был уличен в нарушении антидопинговых правил не может быть включен в список приглашенных в Пхенчхан, сообщает Спорт-Экспресс.