Строитель шести солнечных станций в Беларуси запускает первый объект в районе Чернобыльской АЭС

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Консорциум украинской и немецкой компаний Rodina и Enerparc, в 2016-2017 годах ставший проводником солнечной энергетики в Беларуси, в декабре запустит первую станцию в 100 метрах от Чернобыльской АЭС.

Как сообщает Bloomberg, мощность станции составит 1 МВт, а стоимость -1 млн евро. Проект реализуют украинская компания Rodina Energy Group и немецкий холдинг Enerparc.

«Мы хотим оптимизировать чернобыльскую зону, она не должна быть черной дырой внутри Украины», - заявил главный исполнительный директор и основатель Rodina Евгений Варягин.

Rodina и Enerparc планируют развить 99 МВт мощности солнечной энергии в Чернобыле. Ранее компании построили солнечные парки в Украине, Беларуси, Турции, Армении и Казахстане совокупной мощностью около 150 МВт.

Одним из основных рынков для консорциума стала в последние годы Беларусь, активно равзивающая солнечную энергетику. Для разных клиентов Rodina и Enerparc сдали в этом году парки в Чечевичах (Могилевская область), Ельске (Гомельская область), Сморгони (Гродненская область), в 2016 году – в Ляховичах и Щучине (Гродненская область) и Брагине (Гомельская область).