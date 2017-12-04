ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Строитель шести солнечных станций в Беларуси запускает первый объект в районе Чернобыльской АЭС

05.12.2017 23:45 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Строитель шести солнечных станций в Беларуси запускает первый объект в районе Чернобыльской АЭС

rodinaeg.com

Консорциум украинской и немецкой компаний Rodina и Enerparc, в 2016-2017 годах ставший проводником солнечной энергетики в Беларуси, в декабре запустит первую станцию в 100 метрах от Чернобыльской АЭС.

Как сообщает Bloomberg, мощность станции составит 1 МВт, а  стоимость -1 млн евро. Проект реализуют украинская компания Rodina Energy Group и немецкий холдинг Enerparc.

«Мы хотим оптимизировать чернобыльскую зону, она не должна быть черной дырой внутри Украины», - заявил главный исполнительный директор и основатель Rodina Евгений Варягин.

Rodina и Enerparc планируют развить 99 МВт мощности солнечной энергии в Чернобыле. Ранее компании построили солнечные парки в Украине, Беларуси, Турции, Армении и Казахстане совокупной мощностью около 150 МВт.

Одним из основных рынков для консорциума стала в последние годы Беларусь, активно равзивающая солнечную энергетику. Для разных клиентов Rodina и Enerparc сдали в этом году парки в Чечевичах (Могилевская область), Ельске (Гомельская область), Сморгони (Гродненская область), в 2016 году – в Ляховичах и Щучине (Гродненская область) и Брагине (Гомельская область).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Консорциум украинской и немецкой компаний Rodina и Enerparc, в 2016-2017 годах ставший проводником солнечной энергетики в Беларуси, в декабре запустит первую станцию в 100...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Эпатажная Ники Минаж выпустила клип, в котором играет соблазнительную убийцу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика