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Информатор WADA Родченков: Горжусь проделанной работой МОК

05.12.2017 23:49 — Разное | Tut.by  
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Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор WADA Григорий Родченков выразил удовлетворение решением исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) по российским спортсменам. На заседании в Лозанне исполком МОК принял решение о том, что россияне смогут выступить на зимних Олимпийских играх 2018 года только под нейтральным флагом.


Фото: Emily Berl for The New York Times

— Горжусь работой, которую проделал МОК, — цитирует Inside the Games Родченкова.

Напомним, что Родченков впервые рассказал про построенную с его участием допинговую программу в России со страниц The New York Times в мае 2016-го. Недавно американское издание опубликовало статью о его дневниках, которые используются в качестве улик для доказательства существования государственной системы допинга в России.

«Два раза накормили обедом, я доел виноград за Мутко». Олимпийские дневники Родченкова

 
 
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Григорий Родченков выразил удовлетворение решением исполкома МОК по российским спортсменам.

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