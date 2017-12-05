Информатор WADA Родченков: Горжусь проделанной работой МОК

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор WADA Григорий Родченков выразил удовлетворение решением исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) по российским спортсменам. На заседании в Лозанне исполком МОК принял решение о том, что россияне смогут выступить на зимних Олимпийских играх 2018 года только под нейтральным флагом .



Фото: Emily Berl for The New York Times

— Горжусь работой, которую проделал МОК, — цитирует Inside the Games Родченкова.

Напомним, что Родченков впервые рассказал про построенную с его участием допинговую программу в России со страниц The New York Times в мае 2016-го. Недавно американское издание опубликовало статью о его дневниках , которые используются в качестве улик для доказательства существования государственной системы допинга в России.

«Два раза накормили обедом, я доел виноград за Мутко». Олимпийские дневники Родченкова