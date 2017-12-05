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Информатор WADA Родченков: Горжусь проделанной работой МОК
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор WADA Григорий Родченков выразил удовлетворение решением исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) по российским спортсменам. На заседании в Лозанне исполком МОК принял решение о том, что россияне смогут выступить на зимних Олимпийских играх 2018 года
— Горжусь работой, которую проделал МОК, — цитирует Inside the Games Родченкова.
Напомним, что Родченков впервые рассказал про построенную с его участием допинговую программу в России со страниц The New York Times в мае 2016-го. Недавно американское издание опубликовало
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Григорий Родченков выразил удовлетворение решением исполкома МОК по российским спортсменам.
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