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МОК опубликовал критерии допуска россиян к Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом

05.12.2017 23:31 — Разное | Tut.by  
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Международный олимпийский комитет опубликовал критерии допуска российских спортсменов к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, которые смогут выступить на Играх только под нейтральным флагом.


Фото: olympic.org

Для приглашения российских атлетов создана специальная комиссия, которая составит список по абсолютному усмотрению. Эту группу возглавит Валери Фоурнейрон, председатель независимого органа по допинг-тестированию (ITA). В комиссию войдут члены целевой группы по тестированию перед Играми: один — от WADA, один — от DFSU (Doping-Free Sport Unit), один — от МОК, медицинский директор Ричард Баджет.

Российские спортсмены для участия в Играх-2018 будут отбираться в соответствии со следующими рекомендациями и принципами:

I. Она может утвердить спортсмена, который отобрался согласно квалификационным стандартам его вида спорта.

II. Спортсмены должны быть признаны чистыми при условии выполнения следующих требований комиссии:

* Атлеты не должны быть дисквалифицированы или признаны виновными в любом из нарушений антидопинговых правил.
* Спортсмены должны пройти все тестирования перед Олимпиадой, которые определит целевая группа по тестированию перед Играми.
* Спортсмены должны пройти любые другие тестирования, определенные группой, чтобы обеспечить равные условия.

МОК по своему усмотрению в итоге определит спортсменов из этого списка, которые будут приглашены.

III. Эти приглашенные спортсмены будут принимать участие в индивидуальных и командных соревнованиях под наименованием «олимпийский атлет из России». Они будут выступать в форме под своими именами и под олимпийским флагом. Эти надписи на форме должны быть выполнены на английском языке. Олимпийский гимн будет играть в их честь на любой из церемоний.

IV. Эти приглашенные спортсмены будут приняты с той же технической и логистической поддержкой, как и любые другие участники Олимпиады.

V. Комиссия по своему усмотрению определит список приглашенных из числа персонала и официальных лиц.

VI. Группа будет руководствоваться в своих решениях следующими принципами:

* Ни один из руководителей олимпийской команды России на Играх 2014 года в Сочи не может быть включен в список приглашенных.
* Ни один тренер или доктор, чей спортсмен был уличен в нарушении антидопинговых правил, также не может быть включен в список участников Игр. Все тренеры и доктора, включенные в список приглашенных, должны подписать заявление об этом.
* Комиссия вправе выдвинуть любые другие требования, необходимые для защиты целостности Олимпийских игр.

VII. МОК по своему усмотрению определит итоговый список персонала и официальных лиц, которые будут приглашены.

По информации «Чемпионата», решение об участии или неучастии российских спортсменов в зимней Олимпиаде-2018 будет объявлено 6 декабря на Всероссийском форуме добровольцев. Его огласит президент России Владимир Путин.

 
 
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