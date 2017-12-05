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Хоккеисты России просят разрешения Путина принять участие в ОИ-2018 под нейтральным флагом
Как стало известно «Чемпионату», хоккеисты сборной России хотят принять участие в Олимпийских играх 2018 года в корейском Пхенчхане, несмотря на решение МОК
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Сборная России планирует отправиться в Пхенчхан полной делегацией и продолжит переговорный процесс с Международной федерацией хоккея по вопросам, входящим в компетенцию IIHF.
Российские спортсмены, в том числе и хоккейная команда, смогут выступить на Играх в Пхенчхане только под нейтральным флагом. При этом список чистых российских спортсменов, которые смогут выступить на ОИ-2018,
По информации
Как стало известно
В случае неучастия хоккеистов России в Олимпиаде-2018 их
Президент IIHF Рене Фазел пока не стал пространно комментировать решение МОК о недопуске российских спортсменов на Игры в Пхенчхан под флагом России.
— Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие двое суток. Еще слишком рано, чтобы это комментировать. Нужно посмотреть, какой будет реакция России. Нужно все тщательно обсудить с представителями ФХР, а также внутри IIHF, — сказал Фазель в комментарии для
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Хоккеисты сборной России хотят принять участие в Олимпийских играх 2018 года в корейском Пхенчхане, несмотря на решение МОК не допустить российскую делегацию для...
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