Хоккеисты России просят разрешения Путина принять участие в ОИ-2018 под нейтральным флагом

Как стало известно «Чемпионату», хоккеисты сборной России хотят принять участие в Олимпийских играх 2018 года в корейском Пхенчхане, несмотря на решение МОК не допустить российскую делегацию для участия в соревнованиях под российским флагом.



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В пресс-релизе МОК говорится, что некоторые из руководителей и тренеров Олимпийских игр 2014 года в Сочи не смогут поехать в Пхенчхан. Санкции могут коснуться президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка и тренера Игоря Никитина.

Сборная России планирует отправиться в Пхенчхан полной делегацией и продолжит переговорный процесс с Международной федерацией хоккея по вопросам, входящим в компетенцию IIHF.

Российские спортсмены, в том числе и хоккейная команда, смогут выступить на Играх в Пхенчхане только под нейтральным флагом. При этом список чистых российских спортсменов, которые смогут выступить на ОИ-2018, определит специальная комиссия МОК .

По информации «Чемпионата» , решение об участии или неучастии российских спортсменов в зимней Олимпиаде-2018 будет объявлено 6 декабря на Всероссийском форуме добровольцев. Его огласит президент России Владимир Путин.

Как стало известно «Спорт-Экспрессу» , сборная России по хоккею обратилась с письмом к Владимиру Путину с просьбой разрешить поехать на Олимпийские игры-2018.

В случае неучастия хоккеистов России в Олимпиаде-2018 их может заменить команда Беларуси , имеющая наивысший рейтинг среди сборных, не преодолевших квалификацию.

Президент IIHF Рене Фазел пока не стал пространно комментировать решение МОК о недопуске российских спортсменов на Игры в Пхенчхан под флагом России.

— Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие двое суток. Еще слишком рано, чтобы это комментировать. Нужно посмотреть, какой будет реакция России. Нужно все тщательно обсудить с представителями ФХР, а также внутри IIHF, — сказал Фазель в комментарии для ТАСС .