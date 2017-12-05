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МОК пожизненно отстранил Мутко и обязал Россию компенсировать 15 млн долларов за расследование
Международный олимпийский комитет,
Так, нынешний вице-премьер России Виталий Мутко, который во время Олимпиады в Сочи был министром спорта, пожизненно лишен права посещать Олимпийские игры, сообщает официальный
Такому же наказанию подвергнут его тогдашний заместитель на посту главы Минспорта Юрий Нагорных.
Основанием для этих санкций стал отчет комиссии Самуэля Шмида о государственной программе поддержки допинга в России.
МОК также принял решение вывести нынешнего президента КХЛ Дмитрия Чернышенко (бывшего генерального директора оргкомитета «Сочи-2014») из состава координационной комиссии Олимпиады в Пекине-2022.
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков лишен членства в МОК и уволен с поста главы координационной комиссии Игр-2022 в Пекине.
МОК оставляет за собой право принимать меры и в отношении других лиц, вовлеченных в систему поддержки допинга в России.
А Олимпийский комитет России должен теперь будет возместить расходы, понесенные МОК на проведение расследований, и внести вклад в создание независимого органа по допинг-тестированию на общую сумму 15 миллионов долларов США.
Сегодня исполком
МОК может частично или полностью снять приостановление деятельности ОКР уже с начала церемонии закрытия Олимпийских зимних игр в Пхенчхане при условии, что эти решения МОК будут полностью соблюдены и выполнены.
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