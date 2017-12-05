Каждый четвертый пенсионер в Беларуси, по статистике, продолжает трудиться после выхода на заслуженный отдых. Средняя пенсия сейчас составляет 300 рублей. Корреспондент FINANCE.TUT.BY пообщался с представителями разных профессий, чтобы узнать ответ на вопрос: что мотивирует их продолжать работать на заслуженном отдыхе?



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«На сосиску, думаю, деньги всегда найдутся»

Ирина Прудич, старшая участковая медсестра терапевтического отделения, 56 лет. Общий трудовой стаж — 41 год.

— Когда мне исполнилось 50 лет, я могла выйти на досрочную пенсию. Правда, пришлось бы тогда уходить с должности участковой медсестры. Но я об этом даже не думала, — рассказывает женщина.

Ирина работает на пенсии полтора года.

— Я получаю пенсию и зарплату. Без зарплаты на все мои потребности, скорее всего, денег не хватало бы. Очень скромно прожить, конечно, можно… У меня есть домик в деревне, в наследство достался. Овощи выращиваю… А на сосиску, думаю, деньги всегда найдутся. Лишь бы не дорожали сильно коммунальные платежи. Вот эта статья расходов по карману бьет. Я живу одна, муж умер несколько лет назад. И на себя я денег много не трачу. У меня, кстати, мама жива еще, она отдельно живет. Так вот она умудряется с пенсии даже что-то откладывать. Говорит, пусть будет на черный день.

Ирина рассказывает, что иногда возникают мысли бросить работу. Например, когда нужно рано вставать, чтобы прийти в поликлинику на первую смену. «Но и то, скорее, в шутку сам себе скажешь за завтраком — и вперед, к пациентам. Мы же дети СССР, у нас такое отношение к работе, что называется, в крови», — говорит женщина.

— А у вас много пенсионеров среди коллег?

— В нашей поликлинике уважительное отношение к пенсионерам. И поэтому многие после выхода на заслуженный отдых хотят остаться еще поработать. В моем подчинении восемь терапевтических участков. Так вот, из восьми участковых медсестер четыре уже вышли на пенсию и продолжают работать. Причем две — уже больше 10 лет на пенсии! А еще две — «молодые пенсионерки», по два года всего. Но я хочу сказать, каждый должен знать свой предел. И сам чувствовать, когда ему уйти красиво. Ты должен уважать сам себя. И прежде всего свой возраст. И я считаю, лет десять отработать на пенсии — достаточно. Дома есть чем заниматься. Но если есть силы и здоровье — почему нет?

«Главный мотив — материальный»

Анна Трубач трудится воспитателем дошкольного учреждения № 304 Минска для детей с тяжелыми нарушениями речи. Женщине 58 лет. Ее общий трудовой стаж — 36 лет.





— Я работаю с детьми с тяжелыми нарушениями речи. Есть аутисты, малыши с ДЦП… Морально, конечно, сложно. И физически тоже. Некоторые дети не идут на контакт, не разговаривают. Аутисты вообще живут в своем мире, к ним еще сложнее находить подход. Сложно работать, — говорит Анна Трубач.

По ее словам, главный мотив того, что она продолжает работать на пенсии, — материальный.

— У меня пенсия — 295 рублей. Оплатить коммунальные услуги и прожить не так-то просто. А тем более за столько лет, нажив столько болезней, хронических в том числе… Практически вся пенсия уходит на лекарства. Поэтому и приходится выходить на работу, — рассказывает женщина.

— Если будет позволять здоровье, как долго вы готовы работать?

— Мысли об отдыхе, конечно, посещают. Особенно когда на первую смену рано вставать нужно. А еще если зима, мороз — из дома даже выходить не хочется… Но я всю жизнь в таком режиме. И люблю детей, даже этих сложных. Со священником разговаривала в свое время, он меня благословил на эту работу. В будущее не заглядываю. Каждый не то что год, каждый месяц может отличаться от предыдущего. Я в первую очередь, конечно, говорю о здоровье. Но лично я хотела бы работать так долго, сколько получится. Когда я была еще молодым воспитателем, в нашем детском саду были коллеги, которые уходили на пенсию и в 65, и в 69 лет… Считаю, полноценно можно жить тогда, когда твой труд и ты сам как специалист востребованы…

— Но предел ведь у каждого человека есть…

— А что делать? Вот в прошлом году, например, тяжелая была ситуация. У меня муж 9 месяцев дома сидел. Он такого же возраста, как я, частная фирма, где он работал, закрылась. И устроиться было крайне сложно. С прошлой осени и до весны мы жили только на мою пенсию и зарплату. Если бы еще и я не работала…

«На пенсию прожить можно, у других же как-то получается»

Александру Ралино 63 года, работает водителем автобуса. Общий трудовой стаж — 39 лет.

— Я вышел по льготной пенсии в 55 лет. У меня было 20 лет выработки на автобусе, и по закону можно было уйти на пенсию раньше. Но дома сидеть не хотелось — одному скучно, да и жена работала еще. И до сих пор работает. Вот и я с ней за компанию. Пенсия у меня чуть больше 300 рублей, — рассказывает мужчина. — Но люди и на меньшую пенсию живут. Наверное, и я приспособился бы. Внуков пока нет у меня, дети сами работают, нормально зарабатывают. Так что деньги в основном уходят на продукты, оплату квартиры. Мне уже одеваться «по-крутому» не надо.

— Зато вам надо следить за здоровьем. После 60-ти продлевать водительскую справку нужно каждый год…

— Так все равно к врачу надо хотя бы раз в год сходить для профилактики. Сразу в свою поликлинику идешь, потом анализы сдать нужно, а потом уже и на автомобильную комиссию справку берешь. В плане здоровья не сказал бы, что сложнее стало работать. Поэтому отдыхать не тороплюсь, еще годик хочу точно баранку покрутить. А там дальше видно будет.

— Работа у вас достаточно нервная — постоянно за рулем, а еще и пробки на дорогах в часы пик…

— А надо просто быть оптимистом. Кто-то постоянно нарушает правила, а другие, наоборот, слишком аккуратно ездят по городу. И с пассажирами конфликтовать не надо. Тогда и рабочий день спокойно пройдет. У нас, наверное, самое сложное — подняться рано утром. Два дежурных автобуса на работу подвозят, один в 4 утра выходит, второй в 5. Так вот мне на первый тяжеловато вставать, а на второй уже нормально. График — 4 дня работаешь, два отдыхаешь. И чередуются первая и вторая смены. Сами смены, кстати, разные бывают — и 3−4 часа, и 10 часов. Зависит от маршрута, от времени движения… Я же не единственный работающий пенсионер на городском транспорте, хватает нас. Хотя как раз в этом году многие ушли. Те, кто моложе, 55−56 лет, другую работу просто нашли, спокойнее.

«Каб купіць што вартае, трэба працаваць»

Міхаілу Лінніку 61 год, ён працуе вартаўніком. Агульны працоўны стаж — 41 год.





— Я да выхаду на пенсію працаваў грэйдэрыстам. І на трасе Магілёў - Мінск, і на трасе Гомель — Мінск, і на другой кальцавой… Пасля выхаду на пенсію адразу застаўся працаваць. Грошы можна было нядрэнныя мець. Але здароўе ўжо не тое. 11 год назад дыягнаставалі дыябет, трэба інсулін рэгулярна калоць. І ногі баляць, бачу ўжо не так добра, як раней… Ды і цяжка працаваць ужо весь тыдзень. Хаця нават і ў такіх умовах застаўся б грэйдэрыстам, у мяне кантракт вось-вось толькі скончыўся, ён быў падпісаны да сярэдзіны лістапада. Але я летась будоўлю зацеяў, часу не хапала на ўсё. Вось і пайшоў шукаць варыянты. Спачатку на пілараме працаваў, зараз вось вартаўніком. А што кепскага? Суткі парабіў - трое свабодны. Можна і ў сваёй хаце што паспець зрабіць.

— А грошы?

— Пенсія мая крыху больш за 300 рублёў. На ежу, таблеткі якія ў аптэцы прыдбаць ды за хату заплаціць хапае на пару с жонкай. А вось каб купіць што вартае — тут і прыходзіцца круціцца, шукаць, дзе працаваць. Каб не было фінансавых праблем — зразумела, дома б сядзеў.

— І колькі вы плануеце яшчэ працаваць?

— Буду рабіць, пакуль сілы ёсць.