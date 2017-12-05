При низложенном правителе Мугабе Зимбабве обеспечила самую высокую динамику белорусскому экспорту

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Повлияет ли на динамику двухсторонних отношений недавнее свержение Роберта Мугабе военными?

Африканское государство Зимбабве, которым с 1980-го по ноябрь 2017 года руководил Роберт Мугабе, стало лидером по динамике прироста в январе –сентябре этого года объемов закупок товаров в Беларуси. Белорусский экспорт в Зимбабве вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 85 раз (до 18,8 млн долларов), в целом товарооборот между странами – в 5,8 раз (до 20,2 млн долларов). Главной статьей экспорта Беларуси в Зимбабве стала продукция отечественного автопрома.

Заметный скачок белорусского экспорта в эту страну пришелся на период правления Роберта Мугабе – одного из старейших правителей на африканском континенте. Но в ноябре этого года он вместе со своей супругой фактически был свергнут военными. Каким образом смена власти в Зимбабве отразиться на только начавшимся налаживаться отношениям, сказать сложно. Но в любом случае управделами президента Виктору Шейману, отвечающему во внешнеполитической и экономической политике Беларуси за Африку, придется «уточнять» параметры дальнейшего сотрудничества.

Также лидерами по динамике прироста экспортных поставок продукции белорусских предприятий за девять месяцев этого года стали Венесуэла (12 раз, 9,9 млн долларов), Бенин (6,5 раза, 1 млн долларов), Швейцария (5 раз, 18,3 млн долларов), Австралия (4,8 раза, 7 млн долларов), Кыргызстан (3,6 раза, 98,4 млн долларов), Чили (3,6 раза, 2 млн долларов), ОАЭ (3,5 раза, 54,6 млн долларов), Марокко (3,3 раза, 55,5 млн долларов), Сербия (3,1 раза, 102,7 млн долларов).

По темпу роста импорта в Беларусь лидировал неспокойный тоже Йемен. В рассматриваемом периоде поставки продукции из этой страны выросли в 39 раз –до 58,4 млн долларов.

Также с нарастающим итогом Беларусь импортировала из Танзании (в 15 раз, 36,6 млн долларов), Ирана (8,8 раза, 35,7 млн долларов), Ливана (5,9 раза, 77,2 млн долларов), Фарер (4,3 раза, 7,7 млн долларов), Кении (4,1 раза, 23,4 млн долларов) и Аргентины (3,4 раза, 86,9 млн долларов).