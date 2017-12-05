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Система ЕРИП может быть недоступна 7 декабря
АИС «Расчет» может не работать 7 декабря утром в связи с проведением технических работ, поэтому доступ к ее услугам может отсутствовать.
Об этом сообщили
Указано время возможного отсутствия доступа - с 06:00 до 07:00.
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АИС «Расчет» может не работать 7 декабря утром в связи с проведением технических работ, поэтому доступ к ее услугам может отсутствовать.
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