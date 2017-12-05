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Система ЕРИП может быть недоступна 7 декабря

05.12.2017 21:40 — Разное | БДГ  
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АИС «Расчет» может не работать 7 декабря утром в связи с проведением технических работ, поэтому доступ к ее услугам может отсутствовать.

Об этом сообщили БЕЛТА в ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетное и информационное пространство».

Указано время возможного отсутствия доступа - с 06:00 до 07:00.

 
 
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АИС «Расчет» может не работать 7 декабря утром в связи с проведением технических работ, поэтому доступ к ее услугам может отсутствовать.

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