Система ЕРИП может быть недоступна 7 декабря

АИС «Расчет» может не работать 7 декабря утром в связи с проведением технических работ, поэтому доступ к ее услугам может отсутствовать.

Об этом сообщили БЕЛТА в ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетное и информационное пространство».

Указано время возможного отсутствия доступа - с 06:00 до 07:00.