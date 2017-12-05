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Прогноз правительства: в 2018 году ВВП покажет рост в 3,5%
По итогам этого года ВВП вырастет на 2%, в 2018 году рост этого показателя составит 3,5% годовых.
Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 5 декабря на заседании Совета министров, отметив, что прогноз на 2017 год был несколько ниже – 1,7%.
«По данным статистики, по основным показателям развития экономики идем в параметрах прогноза и даже несколько выше. Мы ожидаем, что темпы роста экономики по году будут обеспечены на уровне 102% при прогнозе 101,7%», - заявил Кобяков.
По словам премьера, в стране отставание наблюдается по двум показателям: в росте денежных реальных доходов населения и в наличии прямых иностранных инвестиций (живых деньгах, вкладываемых в конкретные проекты).
Что касается реальных располагаемых доходов населения, то они, по сравнению с 2016-м годом, выросли только на 1,3%, а прямых инвестиций привлекли лишь 905 миллионов долларов при задании в миллиард 30 миллионов.
Мировой рост ВВП в последние годы колеблется на уровне около 3-4%. Таким образом, если Беларусь выйдет на такой уровень, то будет идти вровень со многими государствами. Впрочем, МВФ в ноябре предупредил белорусское правительство, что без необходимых реформ рост ВВП республики не будет превышать 2%.
Напомним, 21 ноября прошло совещание правительства, посвященное оценке экономических итогов и прогнозам по бюджету и вопросам кредитно-денежной политики на 2018 год. Тогда Александр Лукашенко заявил, что
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По итогам этого года ВВП вырастет на 2%, в 2018 году рост этого показателя составит 3,5% годовых.
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