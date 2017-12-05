ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прогноз правительства: в 2018 году ВВП покажет рост в 3,5%

05.12.2017 19:46 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

По итогам этого года ВВП вырастет на 2%, в 2018 году рост этого показателя составит 3,5% годовых.

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 5 декабря на заседании Совета министров, отметив, что прогноз на 2017 год был несколько ниже – 1,7%.  

«По данным статистики, по основным показателям развития экономики идем в параметрах прогноза и даже несколько выше. Мы ожидаем, что темпы роста экономики по году будут обеспечены на уровне 102% при прогнозе 101,7%», - заявил Кобяков.

По словам премьера, в стране отставание наблюдается по двум показателям: в росте денежных реальных доходов населения и в наличии прямых иностранных инвестиций (живых деньгах, вкладываемых в конкретные проекты).

Что касается реальных располагаемых доходов населения, то они, по сравнению с 2016-м годом, выросли только на 1,3%, а прямых инвестиций привлекли лишь 905 миллионов долларов при задании в миллиард 30 миллионов.

Мировой рост ВВП в последние годы колеблется на уровне около 3-4%. Таким образом, если Беларусь выйдет на такой уровень, то будет идти вровень со многими государствами. Впрочем, МВФ в ноябре предупредил белорусское правительство, что без необходимых реформ рост ВВП республики не будет превышать 2%.

Напомним, 21 ноября прошло совещание правительства, посвященное оценке экономических итогов и прогнозам по бюджету и вопросам кредитно-денежной политики на 2018 год. Тогда Александр Лукашенко заявил, что рост экономики в стране недостаточен, и при росте ВВП вопрос о достижении зарплат в 1000 рублей проблематичен.  По словам президента, будущий год должен быть решающим, так как в этот год стране предстоит преодолеть отставание, которое образовалось в экономике в 2016 году. 

 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам этого года ВВП вырастет на 2%, в 2018 году рост этого показателя составит 3,5% годовых.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Цмокі" проведут в Минске ключевой матч групповой стадии Кубка ФИБА-Европа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика