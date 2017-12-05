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Видеофакт: электрический мегашторм над Австралией

05.12.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Тропический циклон "Далия" обрушился на западное побережье Австралии в начале декабря. Он принес на континент сильные дожди и грозы.  Австралиец Джеофф Грин стал свидетелем необычного природного явления — электрического мегашторма, который прошел над западной территорией Австралии.

Метеорологи отмечают, что такая погода типична для Зеленого континента, где сейчас только начинается лето. 

 
 
Ссылка на источник 24
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С приходом лета в Австралии начинается сезон дождей. Смотрите на видео необычной природное явление, которое было зафиксировано в заливе Кимберли на западе...

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