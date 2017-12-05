Видеофакт: электрический мегашторм над Австралией

Тропический циклон "Далия" обрушился на западное побережье Австралии в начале декабря. Он принес на континент сильные дожди и грозы. Австралиец Джеофф Грин стал свидетелем необычного природного явления — электрического мегашторма, который прошел над западной территорией Австралии.

Метеорологи отмечают, что такая погода типична для Зеленого континента, где сейчас только начинается лето.