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Тест: знаете ли вы историю Олимпийских игр?

05.12.2017 22:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Sputnik предлагает освежить знания по истории Олимпийских игр и открыть для себя новые факты о самых масштабных спортивных соревнованиях.

Сегодня стало известно, что Международный олимпийский комитет принял решение, что российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом. "Приговор" был вынесен на исполкоме МОК по итогам работы двух комиссий под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида, которые занимались перепроверкой допинг-проб российских спортсменов и информации о якобы госвмешательстве в российскую антидопинговую систему. Российская сторона неоднократно опровергала подобные обвинения.

Первые Олимпийские игры прошли с 6 по 15 апреля 1896 года, существовавшая в Древней Греции традиция была возрождена в конце XIX века французским деятелем Пьером де Кубертеном.

Изначально Игры проводились каждые четыре года, кроме тех лет, когда были мировые войны. Зимние Олимпийские игры были учреждены в 1924 году, они проходили в тот же время, что и летние, но спустя 60 лет было решено сдвинуть зимние игры на два года.

Традиция зажигания Олимпийского огня была возрождена в 1928 году, она является обязательным пунктом Игр и сегодня.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхенчхан в  Южной Корее.

 
 
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