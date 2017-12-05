|
Тест: знаете ли вы историю Олимпийских игр?
05.12.2017 22:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Sputnik предлагает освежить знания по истории Олимпийских игр и открыть для себя новые факты о самых масштабных спортивных соревнованиях.
Сегодня стало известно, что Международный олимпийский комитет принял решение, что
Первые Олимпийские игры прошли с 6 по 15 апреля 1896 года, существовавшая в Древней Греции традиция была возрождена в конце XIX века французским деятелем Пьером де Кубертеном.
Изначально Игры проводились каждые четыре года, кроме тех лет, когда были мировые войны. Зимние Олимпийские игры были учреждены в 1924 году, они проходили в тот же время, что и летние, но спустя 60 лет было решено сдвинуть зимние игры на два года.
Традиция зажигания Олимпийского огня была возрождена в 1928 году, она является обязательным пунктом Игр и сегодня.
XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхенчхан в Южной Корее.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проверьте с помощью теста, насколько хорошо вы помните яркие олимпийские события.
|
Архив (Разное)
Комментарии