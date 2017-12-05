Хуситы в Сане праздновали смерть экс-президента Йемена Салеха

Накануне мятежники движения "Ансар Алла" объявили об убийстве Салеха. В качестве доказательства бывшие союзники опубликовали видео с окровавленным телом экс-президента . Позже гибель Салеха подтвердила его партия.



© AFP/ KHALED FAZAA Али Абдалла Салех: правление Йеменом как танец на головах змей

Сообщается, что хуситы несколько дней следили за передвижениями Салеха и убили его в перестрелке.

Убийство экс-президента произошло на фоне его разрыва с хуситами на прошлой неделе. Тогда на улицах столицы начались настоящие танковые бои, в ходе столкновений сторонников Салеха и мятежниками погибло не менее 245 человек.

Сын Салеха Ахмад позже заявил, что отомстит за убийство своего отца. Экс-глава Республиканской гвардии Йемена и бывший посол в ОАЭ сказал, что будет вести борьбу, пока последний хусит не исчезнет из Йемена.