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Хуситы в Сане праздновали смерть экс-президента Йемена Салеха

05.12.2017 22:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Накануне мятежники движения "Ансар Алла" объявили об убийстве Салеха. В качестве доказательства бывшие союзники опубликовали видео с окровавленным телом экс-президента. Позже гибель Салеха подтвердила его партия.

Хуситы в Сане праздновали смерть экс-президента Йемена Салеха
© AFP/ KHALED FAZAA
Али Абдалла Салех: правление Йеменом как танец на головах змей

Сообщается, что хуситы несколько дней следили за передвижениями Салеха и убили его в перестрелке.

Убийство экс-президента произошло на фоне его разрыва с хуситами на прошлой неделе. Тогда на улицах столицы начались настоящие танковые бои, в ходе столкновений сторонников Салеха и мятежниками погибло не менее 245 человек.

Сын Салеха Ахмад позже заявил, что отомстит за убийство своего отца. Экс-глава Республиканской гвардии Йемена и бывший посол в ОАЭ сказал, что будет вести борьбу, пока последний хусит не исчезнет из Йемена.

 
 
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Группы вооруженных хуситов на разномастной технике можно было увидеть на улицах столицы Йемена, Саны, после информации и гибели экс-президента страны Али Абдаллы...

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