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Глава МОК Томас Бах объявил решение по участию России в Олимпиаде-2018

05.12.2017 21:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Заседание Исполкома МОК состоялось во вторник в Лозанне. Основным вопросом было участие российских спортсменов в Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане. На заседании с докладом выступил члена Исполкома Денис Освальд, который занимался перепроверкой сочинских проб и выявлением следов вскрытия, а также Самуэль Шмид, который возглавлял вторую комиссию МОК. От российской стороны выступили президент ОКР Александр Жуков, глава Независимой антидопинговой комиссии Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева. Решение принимали 14 членов Исполкома по главе с президентом МОК Томасом Бахом. 

МОК вынес решение по участию России в Олимпийских играх 2018 года >>

 
 
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Заседание Исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), на котором обсуждалось решение допуска России на Олимпийские игры-2018, завершилось в Лозанне....

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