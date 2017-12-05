Глава МОК Томас Бах объявил решение по участию России в Олимпиаде-2018

Заседание Исполкома МОК состоялось во вторник в Лозанне. Основным вопросом было участие российских спортсменов в Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане. На заседании с докладом выступил члена Исполкома Денис Освальд, который занимался перепроверкой сочинских проб и выявлением следов вскрытия, а также Самуэль Шмид, который возглавлял вторую комиссию МОК. От российской стороны выступили президент ОКР Александр Жуков, глава Независимой антидопинговой комиссии Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева. Решение принимали 14 членов Исполкома по главе с президентом МОК Томасом Бахом.

МОК вынес решение по участию России в Олимпийских играх 2018 года >>