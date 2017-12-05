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Макларен - о решении МОК по поводу России: Это только подтверждает итоги расследования WADA
Во вторник исполком МОК принял решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации и отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года. Чистые российские спортсмены смогут принять участие в Играх
— Я поздравляю МОК с его решением, — приводит
В прошлом году независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен представил доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.
Он, опираясь на данные бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в частности, заявлял, что более тысячи атлетов были вовлечены в программу систематического употребления допинга, а всего были задействованы атлеты из порядка 30 видов спорта.
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В прошлом году независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен представил доклад об итогах расследования обвинений в допинговых...
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