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Макларен - о решении МОК по поводу России: Это только подтверждает итоги расследования WADA

06.12.2017 01:19 — Разное | Tut.by  
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Во вторник исполком МОК принял решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации и отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года. Чистые российские спортсмены смогут принять участие в Играх в нейтральном статусе.


Ричард Макларен. Фото: Reuters

— Я поздравляю МОК с его решением, — приводит ТАСС слова Макларена, со ссылкой на CBC. — Оно подтверждает мои выводы в ходе расследования, которое я провел для WADA.

В прошлом году независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен представил доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

Он, опираясь на данные бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в частности, заявлял, что более тысячи атлетов были вовлечены в программу систематического употребления допинга, а всего были задействованы атлеты из порядка 30 видов спорта.

 
 
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В прошлом году независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен представил доклад об итогах расследования обвинений в допинговых...

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