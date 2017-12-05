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ЦСКА Виктора Гончаренко проиграл "Манчестер Юнайтед" и не прошел в плей-офф Лиги чемпионов

06.12.2017 00:39 — Разное | Tut.by  
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Московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко проиграл в гостевом матче последнего тура группового этапа Лиги чемпионов английскому «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2.


Фото: Reuters

«Армейцы» активно начали матч, провели пару неплохих атак, но затем «маникуанцы» перехватили инициативу и неоднократно заставляли вступать в игру Игоря Акинфеева.

Счет же был открыт на 45-й минуте, когда после удара Витиньо мяч рикошетом от Алана Дзагоева влетел в сетку ворот Серхио Ромеро.

Во втором тайме «Манчестер Юнайтед» усилил давление и на 64-й минуте смог сравнять счет благодаря точному удару Ромело Лукаку. А затем практически сразу Маркус Рэшфорд вывел хозяев вперед, лишив ЦСКА шансов на выход из группы — 2:1.























В другом матче «Базель» одолел в гостях «Бенфику» — 2:0.

«Манчестер Юнайтед» и «Базель» вышли в плей-офф, а ЦСКА сыграет в Лиге Европы.

В группе «В» «Бавария» обыграла дома «Пари Сен-Жермен» — 3:1, а «Селтик» уступил дома «Андерлехту» — 0:1.

Итоговая таблица: 1. «ПСЖ» — 15, 2. «Бавария» — 15, 3. «Селтик» — 3, 4. «Андерлехт» — 3.

В квартете «С» «Челси» сыграл вничью с «Атлетико» — 1:1, а «Роман не без труда одолела „Карабах“ — 1:0.

Итоговая таблица: 1. „Рома“ — 11, 2. Челси» — 11, 3. «Атлетико» — 7, 4. «Карабах» — 2.

Наконец, в группе «D» «Ювентус» выиграл в гостях у «Олимпиакоса» — 2:0, а «Барселона» с тем же счетом обыграла «Спортинг».

Итоговая таблица: 1. «Барселона» — 14, 2. «Ювентус» — 11, 3. «Спортинг» — 7, 4. «Олимпиакос» — 1.

SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча «Манчестер Юнайтед» — ЦСКА.

 
 
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Московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко сегодня провел последний матч на групповом этапе Лиги чемпионов.

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