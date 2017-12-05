Глава МОК Томас Бах прокомментировал решение комитета об отстранении сборной России от Олимпийских игр в 2018 году. Он выразил свои соболезнования всем «чистым» спортсменам, которые не смогут выступить под российским флагом.



Томас Бах. Фото: Reuters

Бах отметил, что санкции МОК подготовлены в зависимости от различного уровня ответственности за провалы и манипулирование системой. При этом он заявил, что бойкот «никогда не приводил к каким-либо результатам».

— Также я не вижу причин для подобного бойкота, так как мы допускаем к Играм «чистых» атлетов. Именно они могут наладить мосты, создавая связь между Россией и олимпийским миром, — заявил Бах.

Согласно решению МОК спортсмены из России примут участие в Играх в статусе «олимпиец из России». Именно эта фраза будет написана на их форме. При этом флаг России на Олимпиаде не появится. Вместо гимна России будет звучать олимпийский гимн.

— Каждый отдельный инцидент был рассмотрен. По каждому была определена ответственность, — заключил Бах.

5 декабря на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) было принято решение о дисквалификации Олимпийского комитета России на период зимних Игр 2018 года. К Играм будут допущены только «чистые» российские спортсмены, которые выступят под олимпийским флагом. Спортсменам запрещена демонстрация любой атрибутики страны, в том числе российского флага и герба, запрещено также использование национального гимна. ​

На Олимпиаде в Пхенчхане не будут аккредитованы чиновники из Министерства спорта России, вице-премьер Виталий Мутко, бывший министр спорта, отстранен от посещения всех Олимпийских игр пожизненно . Такое же решение вынесено в отношении его экс-заместителя Юрия Нагорных. Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков отстранен от участия в МОК.

Представители МОК заявляли, что решающее значение для принятия исполкомом решения будут иметь доклады руководителей двух комиссий, которые занимались расследованием применения допинга российскими спортсменами. ​Одна из них, под руководством Дениса Освальда, ​занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи. До заседания исполкома МОК 5 декабря в результате работы этой комиссии Россия лишилась 11 наград домашних Игр и потеряла первое место в медальном зачете: из 33 медалей у России осталось 22 (десять золотых, пять серебряных и семь бронзовых).

Вторая комиссия под руководством Самуэля Шмида проверяла информацию о предполагаемом вмешательстве российских властей в работу государственной антидопинговой системы. С российской стороны в заседании исполкома МОК участвовали президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.