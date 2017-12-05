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Глава МОК выразил соболезнования "чистым" российским спортсменам
Глава МОК Томас Бах прокомментировал решение комитета
Бах отметил, что санкции МОК подготовлены в зависимости от различного уровня ответственности за провалы и манипулирование системой. При этом он заявил, что бойкот «никогда не приводил к каким-либо результатам».
— Также я не вижу причин для подобного бойкота, так как мы допускаем к Играм «чистых» атлетов. Именно они могут наладить мосты, создавая связь между Россией и олимпийским миром, — заявил Бах.
Согласно решению МОК спортсмены из России примут участие в Играх в статусе «олимпиец из России». Именно эта фраза будет написана на их форме. При этом флаг России на Олимпиаде не появится. Вместо гимна России будет звучать олимпийский гимн.
— Каждый отдельный инцидент был рассмотрен. По каждому была определена ответственность, — заключил Бах.
5 декабря на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) было принято решение о дисквалификации Олимпийского комитета России на период зимних Игр 2018 года. К Играм будут допущены только «чистые» российские спортсмены, которые выступят под олимпийским флагом. Спортсменам запрещена демонстрация любой атрибутики страны, в том числе российского флага и герба, запрещено также использование национального гимна.
На Олимпиаде в Пхенчхане не будут аккредитованы чиновники из Министерства спорта России, вице-премьер Виталий Мутко, бывший министр спорта,
Представители МОК заявляли, что решающее значение для принятия исполкомом решения будут иметь доклады руководителей двух комиссий, которые занимались расследованием применения допинга российскими спортсменами. Одна из них, под руководством Дениса Освальда, занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи. До заседания исполкома МОК 5 декабря в результате работы этой комиссии Россия лишилась 11 наград домашних Игр и потеряла первое место в медальном зачете: из 33 медалей у России осталось 22 (десять золотых, пять серебряных и семь бронзовых).
Вторая комиссия под руководством Самуэля Шмида проверяла информацию о предполагаемом вмешательстве российских властей в работу государственной антидопинговой системы. С российской стороны в заседании исполкома МОК участвовали президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков, руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.
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Глава МОК Томас Бах прокомментировал решение комитета об отстранении сборной России от Олимпийских игр в 2018 году. Он выразил свои соболезнования всем "чистым"...
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