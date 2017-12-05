Что важно знать о кредитной истории





Наверное, у каждого человека при обращении в банк за кредитом возникали вопросы: «Что такое кредитная история?» «В каком случае я могу ее испортить, и на что это может повлиять в будущем?» «Все ли банки имеют доступ к моей кредитной истории?»

«Что делать, если оплачивал кредит своевременно, а в банке говорят, что кредитная история испорчена?»

Давайте разберемся вместе с Банком «Решение» !

Кредитная история – это хранящиеся в Национальном Банке Республики Беларусь сведения, которые характеризуют субъекта кредитной истории (в данном случае, физическое лицо) и исполнение им принятых на себя обязательств.

Более простым языком – это информация о ваших финансовых обязательствах перед кем-то. И это не только кредиты, но и овердрафты, договоры займа, поручительства, гарантии, залога. Кредитная история формируется банками и микрофинансовыми организациями.

Свой кредитный отчет можно получить лично либо по доверенности, обратившись в Национальный банк Республики Беларусь. Банк обязан безвозмездно предоставить вам возможность ознакомиться с содержанием данного отчета. А вот повторные запросы в течение 1 календарного года уже будут платными.

Каждый из нас может и должен контролировать свою кредитную историю и если, например, сведения, которые вы обнаружили в своей кредитной истории, вы считаете недостоверными, то по вашему заявлению Национальным Банком будет произведена проверка. Сведения, признанные по результатам проверки недостоверными, будут изменены в течение 5 дней, после завершения процедуры проверки.

Каждый банк, куда вы обращаетесь за кредитными продуктами, может запросить вашу кредитную историю, для того, чтобы быть уверенными в надежности операции (по письменному согласию клиента).

Что же нужно делать, чтобы не испортить кредитную историю?

Все просто – нужно своевременно и в полном объеме исполнять все свои финансовые обязательства! Тогда вы без проблем сможете воспользоваться кредитными предложениями банков и в дальнейшем!

Интересное:

- более половины взрослого населения страны имеют кредитную историю (~ 60%);

- в Республике Беларусь система сбора и распространения информации об исполнении кредитных обязательств функционирует с 2007 года, передача данных является обязательной для всех банков;

- если вы обладатель хорошей кредитной истории, то вы имеете возможность получить кредит по сниженной процентной ставке в большинстве банков!

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