Черные когти и 50 калибр: самые смертоносные пули в мире

Благодаря особой конструкции небольшая пуля может оставить на теле человека страшные раны, обездвижив его за считанные секунды. Существует немало конструкций пуль, дающих такой эффект: экспансивные, разворачивающиеся, разрушающиеся и другие. Такие боеприпасы применяются для охоты, в полицейских операциях и для самообороны. 42.TUT.BY составил список самых опасных пистолетных пуль в мире.

Черные когти

Болевой шок от попадания пули с экспансивной выемкой и полуоболочечной пули может мгновенно обездвижить человека или даже убить его. Зачастую само ранение этим боеприпасом смертельно. При попадании в тело такая пуля «разворачивается» и наносит обширные повреждения. Чтобы увеличить проникновение пули внутрь, например, для поражения жизненно важных органов, сердечник может выполняться из двух частей — мягкой передней и более твердой задней.



Фото:guns.com

Характерный пример таких боеприпасов — патроны Winchester Black Talon. Это пистолетные пули с экспансивной выемкой, со специально разработанной конической хвостовой частью. Пуля надрезана прямо над выемкой, что ослабляет ее конструкцию. При попадании в тело она раскрывается на шесть лепестков, в шесть раз превышая свой изначальный диаметр.



Фото:illinoiscarry.com

Свое название Black Talon («Черный коготь») боеприпас получил из-за характерного черного цвета (пули покрыты черным, похожим на краску, лубрикантом «Lubalox») и треугольных участков рубашки пули, которые раскрываются после попадания в цель и походят на когти.

В связи с этим Американская коллегия врачей скорой помощи выразила озабоченность, что острые края пули могут порезать хирургические перчатки, увеличив этим риск заражения медиков, которые работают с раненым пациентом.



Фото:guns.com

Под нажимом СМИ Winchester пришлось удалить эти пули с гражданского рынка, а вот полицейские и спецслужбы от них отказываться не стали. Дело в том, что специальная конструкция хвостовика обеспечивает надежное раскрытие лепестков пули практически при любых условиях, что очень важно для правоохранителей. Кстати, такие пули с экспансивной выемкой и полуоболочечные пули иногда называют также пулями «Дум-Дум».

Разрывает внутренние органы

Еще один из боеприпасов, который способен наносить серьезные увечья, — разрушающаяся пуля Glaser Safety Slug. Такой боеприпас, к слову, используется маршалами США. Так как является безопасным для окружающих, как бы странно это ни звучало.



Фото: hellinahandbasket.net

Glaser Safety Slug имеет пластмассовый наконечник и легкоразрушаемый корпус, начиненный дробью. При попадании наконечник разрушается, проникая в тело, и вся кинетическая энергия пули передается дробинкам внутри, которые разрывают ткани и органы.



Фото:hellinahandbasket.net

Такая пуля не дает рикошетов, и в случае использования в самолете не способна пробить иллюминатор или обшивку. Наибольшую эффективность Glaser Safety Slug показывают при стрельбе по участкам тела с мягкими тканями, например, в брюшную полость.

Смертельные лепестки

Для эффективной самообороны компания G2 Research создала патрон c пулей R.I.P., которая сочетает в себе свойства экспансивной и фрагментирующейся пули. Фишка боеприпаса — мелкие зубцы (троакары), которые при попадании в тело раскрываются внутри и отламываются по мере проникновения, нанося окружающим тканям и органам серьезные повреждения и создавая отдельные раневые каналы.

Благодаря особой форме такая пуля в полете, как кольцевая пила, прорезает зимнюю одежду, стекло, фанерные листы и даже листовой металл.



Фото: zonwar.ru

Рана от такой пули будет обширной, а внутренние повреждения очень серьезными. Чтобы извлечь саму пулю из тела и ее отколовшиеся фрагменты, понадобится время, которого у раненного R.I.P. просто не будет.

Просто большая пуля

Если говорить о самых ужасных боеприпасах, то лучше обратить внимание на старый добрый Desert Eagle под патрон .50 Action Express. Большое, бесполезное, громкое, но очень убойное оружие.



Фото: seajayservices.com

Патрон .50 Action Express (в переводе на русский это 12,7 мм, как у крупнокалиберного пулемета) снаряжается тупоконечной пулей, которая обеспечивает просто чудовищное останавливающее действие.

Это оружие хорошо подходит для самообороны от крупных хищников, например, одним попаданием уложит медведя. Но, чтобы воспользоваться таким мощным патроном, нужно приучить себя таскать двухкилограммовый Desert Eagle, и это без патронов.

Обладая таким пистолетом, можно быть уверенным, что при попадании он отправит в нокдаун любого противника. Кстати, в США это оружие не пользуется популярностью из-за дороговизны как самого пистолета, так и боеприпасов к нему.