|
"5 летних тел": в австралийской рекламе купальников снялись нестандартные модели
Пока в северном полушарии зима вступает в свои права, в южном разгорается купальный сезон. К нему австралийская компания Swimwear Galore запустила рекламную кампанию, которую назвала «пять летних тел», чтобы разрушить «миф идеального пляжного тела»,
Пять женщин разных размеров продемонстрировали купальные костюмы наступившего сезона. В съемке приняли участие: 53-летняя Хелен Барстоу, победившая рак, 25-летняя Ханна Смоуренбург, у которой 5-й размер груди, 29-летняя Эмили Рохан, которая носит 46−48 размер одежды, танцовщица Микаэла Вэйн с 60-м размером одежды и Кристалл Мензел, которая носит чашку F.
Фотосессия таких разных женщин призвана показать, что все типы фигур приемлемы для того, чтобы носить купальники, и что нет такого понятия, как «идеальное тело».
Хелен, которая пережила рак груди, рассказывает, что болезнь изменила ее восприятие жизни.
— Я не переживаю по поводу мелких неприятностей, а просто радуюсь тому, что живу, — рассказывает женщина.
Она говорит, что будет рада, если индустрия станет использовать меньше рекламы с «юными идеальными блондинками» и будет чаще показывать зрелых женщин.
— Я думаю, что такая реклама просто вредна для девушек и женщин, особенно в наши дни, когда нас просто бомбардируют такими изображениями.
Другая участница съемки, Эмили, маврикийская австралийка, рассказывает, что путь к любви к себе — это вызов, который приносит плоды.
— Когда я росла, то редко видела таких же женщин, как я. А сейчас я рада, что моя маленькая племянница и другие девочки буду видеть кого-то, с кем смогут соотносить себя, и они тоже будут чувствовать себя красивыми.
Третья участница, Микаэла, рассказала, что пока она изо всех пыталась принять свои растяжки, то смогла сфокусироваться на том, что любит в себе больше всего.
— Ненавижу быть обвешанной ярлыками, и когда мне говорят, что я могу или не могу носить. Я хочу показывать все свои формы, но похоже что продавцы купальников думают, что мне нужно прятать свое тело.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщины разных размеров рекламируют купальники
|
Архив (Разное)
Комментарии