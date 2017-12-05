Пока в северном полушарии зима вступает в свои права, в южном разгорается купальный сезон. К нему австралийская компания Swimwear Galore запустила рекламную кампанию, которую назвала «пять летних тел», чтобы разрушить «миф идеального пляжного тела», рассказывает Daily Mail.





Пять женщин разных размеров продемонстрировали купальные костюмы наступившего сезона. В съемке приняли участие: 53-летняя Хелен Барстоу, победившая рак, 25-летняя Ханна Смоуренбург, у которой 5-й размер груди, 29-летняя Эмили Рохан, которая носит 46−48 размер одежды, танцовщица Микаэла Вэйн с 60-м размером одежды и Кристалл Мензел, которая носит чашку F.

Фотосессия таких разных женщин призвана показать, что все типы фигур приемлемы для того, чтобы носить купальники, и что нет такого понятия, как «идеальное тело».

Хелен, которая пережила рак груди, рассказывает, что болезнь изменила ее восприятие жизни.





— Я не переживаю по поводу мелких неприятностей, а просто радуюсь тому, что живу, — рассказывает женщина.

Она говорит, что будет рада, если индустрия станет использовать меньше рекламы с «юными идеальными блондинками» и будет чаще показывать зрелых женщин.

— Я думаю, что такая реклама просто вредна для девушек и женщин, особенно в наши дни, когда нас просто бомбардируют такими изображениями.

Другая участница съемки, Эмили, маврикийская австралийка, рассказывает, что путь к любви к себе — это вызов, который приносит плоды.





— Когда я росла, то редко видела таких же женщин, как я. А сейчас я рада, что моя маленькая племянница и другие девочки буду видеть кого-то, с кем смогут соотносить себя, и они тоже будут чувствовать себя красивыми.





Третья участница, Микаэла, рассказала, что пока она изо всех пыталась принять свои растяжки, то смогла сфокусироваться на том, что любит в себе больше всего.

— Ненавижу быть обвешанной ярлыками, и когда мне говорят, что я могу или не могу носить. Я хочу показывать все свои формы, но похоже что продавцы купальников думают, что мне нужно прятать свое тело.