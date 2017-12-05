Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси Георгий Катулин в интервью для РИА «Новости» назвал «беспрецедентно суровым» решение МОК в отношении Олимпийского комитета России и об условиях участия российских спортсменов в Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане.



Георгий Катулин. Фото: БЕЛТА

Напомним, что «чистые» российские спортсмены смогут выступить в Пхенчхане только под нейтральным флагом. Причем список этих спортсменов составит специально созданная комиссия.

— Это решение вызвало шок, эмоции переполняют… Решение дисквалифицировать российский олимпийский комитет… Мне кажется, что решение беспрецедентное, оно никоим образом не будет способствовать снятию напряженности и решению допинговых проблем в спорте в целом. Решение беспрецедентно суровое, — сказал генеральный секретарь НОК Беларуси.

Георгий Катулин высказался против ситуации, что «российские спортсмены и тренеры должны выстроиться в некую очередь, из которой будут выбирать тех, кто соответствует критериям какой-то придуманной комиссии», чтобы поехать на Олимпиаду. Катулин отметил, что не представляет, какое решение в этой ситуации примут российские спортсмены, — участвовать в Олимпиаде или нет.

По информации «Чемпионата» , решение об участии или неучастии сборной России на зимней Олимпиаде-2018 будет объявлено 6 декабря на Всероссийском форуме добровольцев. Его огласит президент России Владимир Путин.

— Доказательств явных не представлено, посчитали, что отдельные должностные лица Минспорта были уличены в противоправных действиях, но наказание распространили на всех — сотни спортсменов, весь Олимпийский комитет России, крупнейшей олимпийской державы. [Получился] перенос личной ответственности на коллективную, а пострадали невинные люди, которые ни о каких допинге и нарушениях не знали, свято верили в олимпийские идеалы и готовились к соревнованиям, а теперь они не смогут пройтись на параде открытия Игр под флагом своей страны, в форме национальной сборной, — подчеркнул Катулин.

Он также предположил, что в связи с решением МОК Спортивный арбитражный суд (CAS) столкнется с большим количеством апелляций как со стороны спортивных федераций, так и отдельных спортсменов России.

Помимо дисквалификации ОКР, Международный олимпийский комитет вынес санкции в отношении высокопоставленных российских чиновников , которые, исходя из результатов расследования специальных комиссий МОК, были организаторами махинаций с допинг-пробами во время Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Так, нынешний вице-премьер России Виталий Мутко, который во время Олимпиады в Сочи был министром спорта, пожизненно лишен права посещать Олимпийские игры.

Такому же наказанию подвергнут его тогдашний заместитель на посту главы Минспорта Юрий Нагорных.

МОК также принял решение вывести нынешнего президента КХЛ Дмитрия Чернышенко (бывшего генерального директора оргкомитета «Сочи-2014») из состава координационной комиссии Олимпиады в Пекине-2022.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков лишен членства в МОК и уволен с поста главы координационной комиссии Игр-2022 в Пекине.

МОК оставляет за собой право принимать меры и в отношении других лиц, вовлеченных в систему поддержки допинга в России.

А Олимпийский комитет России должен теперь будет возместить расходы, понесенные МОК на проведение расследований, и внести вклад в создание независимого органа по допинг-тестированию на общую сумму 15 миллионов долларов США.