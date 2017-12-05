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Романчук о декрете №7: номенклатура обыграла Лукашенко?

06.12.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Декрет №7 "О развитии предпринимательства" был подписан президентом страны Александром Лукашенко 23 ноября. Документ, который долгое время с большими надеждами ожидали в бизнес-сообществе, призван кардинально упростить условия предпринимательской деятельности и существенно улучшить бизнес-климат. Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса, член Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь Ярослав Романчук высказал на радио Sputnik Беларусь свое мнение о том, насколько оправдались ожидания представителей бизнес-сферы в конкретных нововведениях либо их отсутствии.

Романчук о декрете №7: номенклатура обыграла Лукашенко?
© Sputnik / Виктор Толочко
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Глава государства четко и ясно ставил задачу кардинально и радикально улучшить деловой климат для того, чтобы предпринимательство, малый и средний бизнес стали локомотивом быстрого и долгосрочного экономического роста, напомнил собеседник Sputnik.

"С моей точки зрения, номенклатура обыграла Лукашенко. То, что мы видим в декрете, это набор мелочевки, которой можно было и не принимать под видом декрета. Бизнес целенаправленно конструктивно на протяжении 10-ти лет излагал, что ему надо. Пять проблем основных по сути дела опущены, декрет их не касается", — сказал Романчук.

В числе проблемных вопросов собеседник перечислил печально известный декрет о лжепредпринимательстве, положения о незаконной предпринимательской деятельности и субсидиарной ответственности, высокие налоги и их грубое администрирование, вопросы аренды и доступа к активам.

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Комментарий руководителя научно-исследовательского центра Мизеса, члена Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь Ярослава Романчука слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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