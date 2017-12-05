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Романчук о декрете №7: номенклатура обыграла Лукашенко?
06.12.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
Глава государства четко и ясно ставил задачу кардинально и радикально улучшить деловой климат для того, чтобы предпринимательство, малый и средний бизнес стали локомотивом быстрого и долгосрочного экономического роста, напомнил собеседник Sputnik.
"С моей точки зрения, номенклатура обыграла Лукашенко. То, что мы видим в декрете, это набор мелочевки, которой можно было и не принимать под видом декрета. Бизнес целенаправленно конструктивно на протяжении 10-ти лет излагал, что ему надо. Пять проблем основных по сути дела опущены, декрет их не касается", — сказал Романчук.
В числе проблемных вопросов собеседник перечислил
Комментарий руководителя научно-исследовательского центра Мизеса, члена Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь Ярослава Романчука слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса, член Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь Ярослав Романчук прокомментировал...
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