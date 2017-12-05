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Вулкан Ключевской на Камчатке снова проснулся

06.12.2017 08:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 дек – Sputnik. Камчатский вулкан Ключевской после месяца отсутствия активности снова начал выбрасывать пепел, говорится в сообщении Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Вулкан Ключевской на Камчатке снова проснулся
© AFP/ SONNY TUMBELAKA
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Утром в среду 6 декабря был обнаружен пепловый шлейф от вулкана, протянувшийся на восток на 170 километров. В связи с чем был установлен оранжевый авиационный цветовой код.

"Пепел в выбросах Ключевского последний раз отмечался 7 сентября. Почти месяц вулкан был спокоен. Интенсивное выделение пара и газов из вулкана началось 2 декабря, затем появился пепел", – сказали в группе.

Оранжевый авиационный код означает, что выбросы пепла вулкана опасны для самолетов, в данном случае – пока для воздушных судов местных авиалиний.

Ключевской – самый высокий из действующих вулканов Евразии (4750 метров). Предыдущее извержение Ключевского происходило со 2 марта до 30 августа текущего года.

 
Теги: Минск
 
 
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Утром в среду 6 декабря был обнаружен пепловый шлейф от вулкана, протянувшийся на восток на 170 километров.

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