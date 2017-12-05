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Зимы пока не будет: в среду в Беларуси до +6°С и дождь с мокрым снегом

06.12.2017 07:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 дек – Sputnik. Сырая и прохладная погода сохранится в Беларуси в среду 6 декабря – пройдет мокрый снег с дождем, местами температура воздуха днем составит до +6°С, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Зимы пока не будет: в среду в Беларуси до +6°С и дождь с мокрым снегом
Sputnik
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Ранее синоптики проинформировали, что в ближайшие дни погоду в стране будут определять воздушные массы, поступающие с Атлантики.

"В среду будет облачно с прояснениями, утром во многих районах, днем – преимущественно по юго-западу страны пройдут осадки – мокрый снег и дождь", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что максимальная температура воздуха днем в среду составит от 0 до +4°С, по юго-западу Гродненской и Брестской областей – до +6°С.

В столице, по прогнозам синоптиков, утром пройдет мокрый снег с дождем, днем существенных осадков не ожидается, а температура воздуха составит от +1 до +3°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Теплее всего будет в юго-западных районах Брестской и Гродненской областей.

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